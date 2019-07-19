Самый богатый российский хоккеист жестко наехал на Путина

Артемий Панарин посетовал, что в стране нет свободы слова и привел в пример США

Артемий Панарин в шоке от России. Фото: Instagram

Самый высокооплачиваемый российский легионер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин поделился мнением о президенте России Владимире Путине. Хоккеист считает, что глава государства засиделся у власти, а в стране ничего не меняется.

"Думаю, он уже не понимает, где – хорошо, где – плохо, – отметил 27-летний Панарин. – Мне кажется, ему уже психологически не так просто трезво оценивать ситуацию, потому что есть много людей, которые подводят его к решениям. Если тебе все будут говорить 20 лет, какой ты молодец и все правильно делаешь, ты что, думаешь, станешь видеть свои ошибки?"

Артемий признался, что поначалу симпатизировал Путину, но после переезда в Америку со временем его взгляды стали меняться. В правлении Путина ему не нравится беззаконие. А также посетовал, что за президента голосуют 70% населения страны.

"К сожалению, 70% правда и не нужна. Многие воспримут меня так, что я агент какой-то, хотя я говорю свое мнение. Даже если ошибаюсь, то говорю искренне и с благими намерениями. Да и за него голосуют, потому что нет какого-то другого достойного варианта. Это из-за того, что нет свободы слова. Нет каналов, которые бабушкам бы рассказали правду. Есть только Навальный с тремя миллионами подписчиков, но это маловато, – отметил нападающий. – Наша ошибка, что мы относимся к Путину, как к суперчеловеку. Но он такой же, как и мы, и по идее служит нам. У меня нет к нему отношения, что он сверхчеловек".

Напомним, что в начале июля "Нью-Йорк Рейнджерс" подписал контракт с Артемием Панариным, сделав его самым высокооплачиваемым российским игроком в истории лиги. С Панариным подписан 7-летний контракт на общую сумму 81,5 млн долларов с зарплатой 11,6 млн в год.

Ранее мы сообщали, что украинец напоил деда шнапсом из Кубка Стэнли. Это произошло в рамках путешествия трофея по малым родинам игроков "Сент-Луис Блюз". В данном случае Кубок отправился в Сент-Альберт, где родился защитник "Блюз" с украинскими корнями Колтон Парайко. Дедушка Колтона, когда подняли второй тост, выпил прямиком из трофея.

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Самый богатый российский хоккеист жестко наехал на Путина". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"