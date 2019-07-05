Украинец напоил деда шнапсом из Кубка Стэнли

Колтон Парайко привез домой трофей, завоеванный с "Сент-Луис Блюз"

Колтон со своим дедушкой Томом. Фото: Instagram

Кубок Стэнли продолжает свое путешествие по малым родинам игроков "Сент-Луис Блюз". На этот раз трофей отправился в Сент-Альберт, где родился защитник "Блюз" с украинскими корнями Колтон Парайко.

Прежде чем стать профессиональным хоккеистом, Колтон заключил сделку со своей бабушкой Кэрол: если однажды он доберется до НХЛ, бабуля будет выпивать персиковый шнапс за каждый забитый гол ее внука. Колтон пробился в НХЛ и Кэрол сдержала свое обещание. К сожалению, в ноябре прошлого года, всего через несколько недель старта "регулярки"-2018/19, Кэрол скончалась от рака.

"Она была особенной женщиной, и она много значит для меня и всей моей семьи. Поскольку я играл в "Сент-Луисе", тосты были способом, которым мы могли часто соединяться во время хоккейного сезона", – рассказал Колтон.

На этой неделе Колтон получил Кубок Стэнли и отправился домой, где жила его бабушка и дедушка Том. Пока они ужинали в кругу друзей и близких, в центре комнаты стоял трофей с фотографией Кэрол, чтобы она могла присоединиться к ним. После все почли память Кэрол персиковым шнапсом. Дедушка Колтона второй тост выпил прямиком из Кубка Стэнли.

3 Лип 2019 р. о 3:33 PDT INSTAGRAM (@stlouisblues)

Мы ранее писали, что "Сент-Луис Блюз" победил "Бостон Брюинз" в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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