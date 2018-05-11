Сборная России впервые проиграла на ЧМ-2018 по хоккею
В овертайме россиян одолела команда Чехии
В четверг на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоялся матч четвертого тура в группе А. Фаворит турнира сборная России принимала забуксовавшую Чехию. До матча коэффициент на победу России в матче был – 1,30, на победу Чехии – 3,40. В выигрыше остались те, кто ставил на чехов.
Чешская сборная, пропустив уже на второй минуте, не сломалась, а до конца периода вышла вперед. Затем россиянам дважды удалось отыграться, но Чехия вырвала победу в овертайме. Интересно, что это третья победа чехов в овертайме на турнире и команда пока не попадает в плей-офф.
Чехия – Россия – 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
0:1. 01:11 Нестеров (Барабанов, Каблуков)
1:1. 14:41 Крейчи (Яшкин)
2:1. 18:39 Яшкин (Пастрняк, Крейчи)
2:2. 21:00 Григоренко (Бучневич, Анисимов)
3:2. 24:17 Пастрняк (Крейчи)
3:3. 25:49 Барабанов (Зайцев, Шалунов)
4:3. 63:23 Пастрняк (Крейчи, Гронек)
Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 10 мая:
- Словакия – Франция – 3:1
- США – Латвия – 3:2 ОТ
- Чехия – Россия – 4:3 ОТ
- Норвегия – Канада – 0:5
Вы сейчас просматриваете новость "Сборная России впервые проиграла на ЧМ-2018 по хоккею". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"