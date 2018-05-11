Сборная России впервые проиграла на ЧМ-2018 по хоккею

В четверг на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоялся матч четвертого тура в группе А. Фаворит турнира сборная России принимала забуксовавшую Чехию. До матча коэффициент на победу России в матче был – 1,30, на победу Чехии – 3,40. В выигрыше остались те, кто ставил на чехов.

Чешская сборная, пропустив уже на второй минуте, не сломалась, а до конца периода вышла вперед. Затем россиянам дважды удалось отыграться, но Чехия вырвала победу в овертайме. Интересно, что это третья победа чехов в овертайме на турнире и команда пока не попадает в плей-офф.

Чехия – Россия – 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

0:1. 01:11 Нестеров (Барабанов, Каблуков)

1:1. 14:41 Крейчи (Яшкин)

2:1. 18:39 Яшкин (Пастрняк, Крейчи)

2:2. 21:00 Григоренко (Бучневич, Анисимов)

3:2. 24:17 Пастрняк (Крейчи)

3:3. 25:49 Барабанов (Зайцев, Шалунов)

4:3. 63:23 Пастрняк (Крейчи, Гронек)

Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 10 мая:

Словакия – Франция – 3:1

США – Латвия – 3:2 ОТ

Чехия – Россия – 4:3 ОТ

Норвегия – Канада – 0:5



