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Сборная Украины проиграла свой последний матч на чемпионате мира по хоккею

4 мая, 22:58

Наша команда уступила Эстонии и заняла пятое место в группе

Одну из шайб в нашей команде забросил Виталий Лялька
Одну из шайб в нашей команде забросил Виталий Лялька. Фото: Федерация хоккея Украины

В Таллинне завершился чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IВ. В своем заключительном поединке сборная Украины встречалась с хозяевами турнира эстонцами. Уже через две минуты после стартового свистка наша команда вела с разницей в две шайбы. Но добыть свою вторую победу на турнире украинцам было не суждено. Эстонцы отыгрались, а в овертайме вырвали победу.

Эстония – Украина – 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)

0:1 – Мережко (Хрыстенко, Нименко) –1:35
0:2 – Лялька (Юлдашев, Мережко) – 1:55
1:2 – Петров (Марков) – 3:51
1:3 – Бабинец (Чердак) – 14:59
2:3 – Виттанен (Эмбриг, Шаврогин) 39:54
3:3 – Андреев (Петров) – 50:54
4:3 – Рооба (Лахесалу) – 64:21

Таким образом, сборная Украины заняла пятое место на турнире и сохранила прописку в группе В первого дивизиона. Понизилась в классе Голландия, а сборная Румынии вышла в группу А.

Итоговое положение: Румыния – 13 очков, Польша – 13, Япония – 6, Эстония – 6, Украина – 4, Голландия – 3.

Ранее мы писали, что сборные Казахстана и Беларуси вышли в топ-дивизион чемпионата мира по хоккею.

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Тег хоккей, сборная Украины по хоккею, чемпионат мира по хоккею

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Сегодня|Спорт

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