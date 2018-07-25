Шведский хоккеист умер от неизвестной болезни

Шведский защитник хоккейного клуба "Харнесанд", который выступает в первом дивизионе Швеции, Йеспер Нордин умер на 22 году жизни, сообщает Expressen.

"Нордин никогда не был лучшим бомбардиром, но всегда был трудолюбивым защитником, который отдавал команде все. Мы запомним Йеспера как хорошего друга и человека и никогда не забудем его улыбки", – написано на официальном сайте клуба.

По информации издания, хоккеист скончался от болезни, которую врачи не смогли пока определить.

Нордин за карьеру провел 44 игры в первом дивизионе чемпионата Швеции.

В октябре 2017 года голкипер индонезийского клуба Хойрол Худа скончался после столкновения с двумя игроками. В штрафной площади произошло столкновение между Худой, его одноклубником и нападающим команды соперника. Голкипер после инцидента потерял сознание. Медицинский персонал, работавший на матче, оказал первую помощь футболисту и унес его на носилках с поля. По дороге в больницу Худа скончался. Причиной смерти 38-летнего футболиста стало повреждение шеи и головы.

В мае 2016 года полузащитник румынского клуба "Динамо" Бухарест скончался на футбольном поле. Патрик Экенг вышел на замену на 63-й минуте, а через 7 минут потерял сознание на поле. Скорая оперативно доставила Экенга в больницу, где 10 врачей делали все возможное, чтобы спасти его, но не смогли.