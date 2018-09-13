Старт УХЛ: полтора новых участника, удвоение лимита легионеров и Федотенко на открытии

Завтра в Украине стартует новый хоккейный сезон. Матч-открытие 27-го чемпионата страны пройдет в Дружковке, где скрестят клюшки две сильнейшие команды минувшего первенства — чемпион "Донбасс" и серебряный "Кременчуг". Поединку будет предшествовать праздничная церемония, гостем которой станет знаменитый украинский нападающий, двукратный обладатель Кубка Стэнли Руслан Федотенко, два сезона выступавший в составе "Донбасса". Перед игрой экс-капитан "красно-черных" проведет серию мастер-классов для воспитанников местной ДЮСШ.

Чемпионат пройдет по той же схеме, что и предыдущий: в регулярном сезоне шесть команд сыграют в 8 кругов, по 40 матчей каждая. "Изменений в списке участников по сравнению с прошлым годом — полтора, — сказал "Сегодня" спортивный директор УХЛ Юрий Кириченко. — Почему так? "Волки" переехали из Броваров в Киев, сменив название на "Ледяные волки". А вместо "Галицких Львов", которые не сумели решить свои финансовые вопросы и продолжат существование в формате ДЮСШ, появился херсонский "Днепр". Это первая в Украине коммунальная команда, созданная по инициативе облсовета. У них далеко идущие планы, вплоть до того, что в будущем планируют создать и женскую команду. Главным тренером "Днепра" стал экс-наставник "Кременчуга" Дмитрий Пидгурский, а его помощником — известный в прошлом форвард национальной сборной Олег Тимченко, в последнее время работавший в Херсоне старшим тренером детской школы. Остальные участники чемпионата — те же, что и в прошлом году: "Донбасс", "Кременчуг", "Белый Барс" и харьковское "Динамо".

Если регулярного сезона изменения не коснулись, то формат плей-офф чуть поменялся. Четвертьфинальные серии (встречаются 3-я команда по итогам регулярки с 6-й и 4-я с 5-й), состоявшие из двух матчей, теперь будут длиться до двух побед. А полуфиналы — не до трех, а до четырех — как в финале. Еще одно нововведение — увеличение лимита на легионеров. Теперь каждая команда может заявлять на сезон не 5, а 10 полевых игроков-иностранцев плюс одного вратаря. Среди новых легионеров есть и "старые". Так, ряды "Донбасса" пополнил российский защитник Юрий Сильницкий, выступавший за дончан в КХЛ и побеждавший с ними в Континентальном Кубке-2013. Тот евротрофей "Донбасс" выиграл с тренером Юлиусом Шуплером — и сейчас словак тоже вернулся в клуб. А, например, "Белый Барс" потерял двух своих лидеров: Руслан Ромащенко перешел в "Динамо", а 18-летний Дмитрий Даниленко уехал в "Джеймстаун Рэбелз" Североамериканской хоккейной лиги (NAHL). Ну а, скажем, защитник-бомбардир "Кременчуга" Всеволод Толстушко успел совершить экзотический вояж: улетел в Новую Зеландию, где летом поиграл за "Кентербери Ред Буллз" и даже поучаствовал в Матче всех звезд "киви-лиги", но уже вернулся.