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Такого в НХЛ еще не было: в финал Кубка Стэнли впервые вышла команда с дна

22 мая, 09:40

"Блюзмены" из Сент-Луиса прошли невероятный путь от худшей команды регулярки до участника трофейной серии

Фото: AFP

В ночь на среду определился второй финалист Кубка Стэнли. Соперником "Бостона" стал "Сент-Луис", выигравший у "Сан-Хосе" серию со счетом 4:2. Последняя игра "Сент-Луиса" и "Сан-Хосе" завершилась разгромом "акул" - 5:1.

"Сент-Луис" оказался уникальным финалистом Кубка Стэнли. "Блюзмены" стали первым с момента расширения НХЛ в 1967 году клубом, пробившимся в решающую серию плей-офф после того, как по ходу чемпионата занимал последнее место, проведя не менее 20 матчей. В минувшей регулярке "Сент-Луис" прозябал на дне таблицы в начале января.

Напомним, что ранее "Бостон" в борьбе за путевку в финал Кубка Стэнли справился "Каролиной" (4:0 в серии). Интересно, что "Бостон" и "Сент-Луис" однажды уже играли в решающей схватке за трофей. В сезоне 1969/70 "Сент-Луис" потерпел фиаско, уступив "Брюинз" всухую (0:4).

Тем временем, как мы сообщали, на чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все пары четвертьфиналистов. Россияне, которых букмекеры называют главными претендентами на титул, сыграют с США, финнов ждет рубка со шведами. У Канады и Чехии соперники попроще.


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Тег хоккей, НХЛ, Сент-Луис Блюз

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Источники:

Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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