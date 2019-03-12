Три шайбы за 70 секунд: "Донбасс" громит "Белый Барс" на старте полуфинала плей-офф УХЛ

В составе "Донбасса" голами отличились восемь разных хоккеистов, а в третьем периоде хозяева забросили три шайбы за 70 секунд

"Донбасс" громит "Белый Барс". Фото hcdonbass.com.

Три шайбы за 70 секунд: "Донбасс" громит "Белый Барс" на старте полуфинала плей-офф УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/81d/ef7/5c881def74787.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/81d/ef7/5c881def74787.jpg 2019-03-12T23:01:04+02:00 Хоккей В составе "Донбасса" голами отличились восемь разных хоккеистов, а в третьем периоде хозяева забросили три шайбы за 70 секунд

12 марта в Дружковке прошел полуфинальный матч плей-офф сезона Украинской хоккейной лиги: "Донбассу" противостоял "Белый Барс". В первом матче хозяевам льда удалось разгромить соперника за счет уверенной игры в обороне и хладнокровной реализации своих моментов в атаке.

Команде Сергея Витера удалось выиграть каждый из трех периодов, при этом тяжелее всего это далось во второй 20-минутке, когда единственную шайбу "барсов" в матче забросил Ринат Дурдыев.

Доказательством сбалансированной атаки стал тот факт, что в составе "Донбасса" голами отличились восемь разных хоккеистов и лишь Виталий Кирющенков поразил ворота соперника дважды. Также стоит отметить уверенную игру в воротах Богдана Дьяченко, особенно в третьем периоде, когда подопечные Константина Буценко 4 раза играли в большинстве. Именно в заключительной 20-минутке дончане смогли закрепить свое разгромное преимущество, забросив трижды за 70 секунд!

Итоговая победа 9:1 стала самой крупной и результативной в текущем плей-офф УХЛ и позволила "Донбассу" повести в серии до четырех побед 1:0. Следующая игра с "Белым Барсом" состоится на "Альтаире" уже 14 марта.



































"Донбасс" – "Белый Барс" 9:1 (3:0, 2:1, 4:0)

Шайбы: 1:0 – Мазур (Коренчук, Лялька) – 07:59, 2:0 – Костиков (Кирющенков) – 11:48, 3:0 – Манукян (Денискин) – 17:46, 4:0 – Пуголовкин – 23:53, 4:1 – Дурдыев (Лесников, Куцевич) – 30:48, 5:1 – Кирющенков (Захаров, Игнатенко – бол.) – 35:23, 6:1 – Коренчук (Лялька, Сильницкий – бол.6х5) – 52:05, 7:1 – Кирющенков (Костиков, Захаров) – 52:38, 8:1 – Лялька – мен. – 53:15, 9:1 – Мостовой (Воронин) – 55:36.

"Донбасс": Дьяченко (Костенко); Сильницкий – Романенко, Игнатенко – Александров, Жовнир – Григорьев, Воронин – Мартынюк; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Кирющенков – Захаров (К) – Костиков, Пуголовкин – Кузьмик – Никифоров, Манукян – Мостовой – Денискин.

"Белый Барс": Кучер (Качула – с 35:23); Таран (А) – Васильев, Логач – Ядловский, Гребеник – Грицюк, Гриценко – ; Куцевич – Качан – Лесников, Панченко – Ружников – Бородай, Арабов – Печерских – Тимченко, Панов – Дурдыев – Ромахин.

Напомним, что в другой полуфинальной паре "Днепр" на выезде обыграл "Кременчук" со счетом 3:1.

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