Украина проиграла Польше в хоккей: завтра есть шанс на реванш

Украинская команда с новым тренером и экспериментальным составом уступила полякам по буллитам

Сборная Украины проиграла Польше по буллитам. Фото: кадр из трансляции.

Украина проиграла Польше в хоккей: завтра есть шанс на реванш //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c8c/fe5/5c5c8cfe50a9e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c8c/fe5/5c5c8cfe50a9e.jpg 2019-02-07T21:55:00+02:00 Хоккей Украинская команда с новым тренером и экспериментальным составом уступила полякам по буллитам

Сборная Украины по хоккею провела товарищескую встречу с командой Польши в Броварах. Эта игра стала дебютной для нового тренерского штаба "сине-желтых" во главе с Андреем Срюбко. Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью – 1:1, а в серии послематчевых буллитов сильнее были гости. Поляки реализовали два буллита из четырех попыток (пятая не потребовалась), тогда как наши хоккеисты ни разу не поразили ворота соперника. Уже в пятницу сборные Украины и Польши встретятся снова.

Украина – Польша 1:2 по буллитам (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 – Нойпауер (Капица)

1:1 – Савченко (Денискин – бол.)

1:2 – Капица – решающий буллит,

Состав сборной Украины: Кучер (Гордюшин); Толстушко, Ордынский, Таран, Скрипец, Жовнир, Боевых, Ядловский, Матвиенко; Демянюк, Нименко, Задоенко, Денискин, Гриценко, Савченко, Бондаренко, Коваленко, Луговой, Кривошапкин, Тимченко.

Состав сборной Польши: Одробны (Ряжка); Колуж, Яскевич, Брык, Цюра, Костек, Бухавски, Коларж, Томашик; Капица, Нойпауер, Хмелевски, Малашински, Коморски, Гощински, Михальски, Пащ, Бепьершч, Л. Налевака, Р. Налевайка, Вробель.

Ранее мы писали, что легенды украинского хоккея провели мастер-класс для воспитанников ДЮСШ. Тренерами выступили Сергей Варламов, Александр Победоносцев, Константин Касянчук и Игорь Архипенко.

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