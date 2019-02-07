Украина проиграла Польше в хоккей: завтра есть шанс на реванш
Украинская команда с новым тренером и экспериментальным составом уступила полякам по буллитам
Сборная Украины по хоккею провела товарищескую встречу с командой Польши в Броварах. Эта игра стала дебютной для нового тренерского штаба "сине-желтых" во главе с Андреем Срюбко. Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью – 1:1, а в серии послематчевых буллитов сильнее были гости. Поляки реализовали два буллита из четырех попыток (пятая не потребовалась), тогда как наши хоккеисты ни разу не поразили ворота соперника. Уже в пятницу сборные Украины и Польши встретятся снова.
Украина – Польша 1:2 по буллитам (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Нойпауер (Капица)
1:1 – Савченко (Денискин – бол.)
1:2 – Капица – решающий буллит,
Состав сборной Украины: Кучер (Гордюшин); Толстушко, Ордынский, Таран, Скрипец, Жовнир, Боевых, Ядловский, Матвиенко; Демянюк, Нименко, Задоенко, Денискин, Гриценко, Савченко, Бондаренко, Коваленко, Луговой, Кривошапкин, Тимченко.
Состав сборной Польши: Одробны (Ряжка); Колуж, Яскевич, Брык, Цюра, Костек, Бухавски, Коларж, Томашик; Капица, Нойпауер, Хмелевски, Малашински, Коморски, Гощински, Михальски, Пащ, Бепьершч, Л. Налевака, Р. Налевайка, Вробель.
Ранее мы писали, что легенды украинского хоккея провели мастер-класс для воспитанников ДЮСШ. Тренерами выступили Сергей Варламов, Александр Победоносцев, Константин Касянчук и Игорь Архипенко.
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