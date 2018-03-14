В финале УХЛ сыграют "Кременчук" и "Донбасс"

Кременчужане в нелегком поединке вырвали победу у "Белого Барса" и вышли в финал плей-офф УХЛ

В среду в Украинской хоккейной лиге стал известен второй финалист. "Кременчук" на своем льду обыграл "Белый Барс" в овертайме со счетом 5:4.

В финале сегодняшние победители будут бороться за "золото" с "Донбассом", который во вчерашнем поединке обыграл МХК "Динамо" с разгромным счетом 9:2.

Хоккеисты "Белого Барса" заканчивают выступления в этом сезоне, а "Кременчук" второй год подряд выходит в финал плей-офф УХЛ, в котором уже через три дня сразится с действующем чемпионом Украины "Донбассом"

"Кременчук" – "Белый Барс" 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Лесников (Куцевич, Даниленко), 02:14. 0:2 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко – больш.), 06:44. 1:2 Толстушко (Бойков, Карпенко – больш.), 16:52. 1:3 Разумов (Грицюк, Табашник), 17:59. 2:3 Чернышенко (Толстушко – больш.), 20:10. 2:4 Бондаренко (Тимченко, Герцик), 22:07. 3:4 Алексанян-Петрович (Т. Гриценко, Грицких), 42:06. 4:4 Т. Гриценко (Кривошапкин), 44:42. 5:4 Чернышенко (Бойков, Костюк), 60:41.

"Кременчук": Власенко; Толстушко – Козачук, Наливайко – Грицких, Савицкий – Горлушко, Бойков – Карпенко – Чернышенко, Рубан – Костюк – Алексанян-Петрович, Полищук – Чорный – Т. Гриценко, Ефимочкин.

"Белый Барс": Люльчук (Качула – с 44:42); Логач – Герцик, Васильев – Ядловский, Табашник – Грицюк, Савченко; Бондаренко – Ромащенко – Тимченко, Куцевич – Даниленко – Лесников, Панов – Разумов – Печерских, Козиенко – Дурдыев – Гуменюк.