ХК "Донбасс" стал первым финалистом чемпионата Украины по хоккею

ХК Донбасс стал первым финалистом Украинской хоккейной лиги. В третьем матче 1/2 финала дончане разгромили харьковское "Динамо" – 9:2.

14 марта в 18:00 в третьем поединке в рамках 1/2 финала плей-офф УХЛ сойдутся "Кременчук" и "Белый Барс". На данным момент "горожане" ведут в серии со счетом 2:0.

Напомним, что первый матч финальной серии состоится через три дня после завершения последнего матча полуфиналов плей-офф.

МХК "Динамо" – "Донбасс" – 2:9 (0:5, 2:1, 0:3)

Счет в серии – 0:3

Шайбы: 0:1 Коренчук (Матвиенко, Александров), 00:09, 0:2 Захаров (Лялька, Денискин), 00:27, 0:3 Кузьмик (Луговой, Коренчук), 03:01, 0:4 Денискин (Лялька, Влад), 03:13, 0:5 Захаров (Лялька, Денискин – больш.), 17:39, 0:6 Костиков (Коваленко), 21:51, 1:6 Чердак (больш.), 31:56, 2:6 Куликов (Ступницкий, Семененко), 37:51, 2:7 Лялька (Захаров), 41:42, 2:8 Лялька, 44:43, 2:9 Александров (Коренчук, Матвиенко – больш.), 50:08.

"Динамо": Гурко (Гаврилов); Чердак (К) – Сиротенко – Олейник, Лисин – Поддубный (А); Колядинский – Максименко (А) – Скребела, Бабчук – Друбецкой; Куликов – Хохлов – Гайдамака, Шматько – Ступницкий; Семененко.

"Донбасс": Дьяченко (с 49:25 – Дуве); Луговой – Кузьмик – Коренчук (А), Матвиенко – Александров; Лялька (А) – Захаров (К) – Денискин, Шпак – Влад; Костиков – Коваленко – Мостовой, Ордынский – Жовнир; Ворона – Мазур – Свищев, Григорьев – Фирсов.

Итоги регулярного чемпионата УХЛ: 965 шайб, чехарда в Броварах и рекордная серия.

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