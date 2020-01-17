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В УХЛ показали самый красивый гол месяца и назвали лучших игроков

17 января, 18:03

Шайба месяца на счету Виталия Ляльки, а лучшими по позициям стали игроки "Кременчука", "Белого Барса" и "Донбасса"

Украинская хоккейная лига. Лучшие по итогам декабря

Украинская хоккейная лига. Лучшие по итогам декабря

Украинская хоккейная лига (УХЛ) продолжила традицию ежемесячного вручения наград лучшим игрокам чемпионата. Лучшим вратарем декабря стал игрок "Кременчука" Вячеслав Новицкий. Голкипер провел на льду 245 минут, принес своему клубу три победы в основное время, а "Донбассу" "горожане" уступили в овертайме. Месяц Новицкий закончил с показателем надежности 1.22 и 95,2% отбитых бросков.

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Обладателем награды лучшему защитнику месяца стал Владимир Алексюк из "Белого Барса". В декабре белоцерковцы одержали 4 победы в 6 матчах (в том числе две – всухую), а Алексюк заработал 1 (0+1) очко при показателе полезности +5.

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Лучшим нападающим декабря стал представитель "Донбасса" Олег Шишлянников. Форвард набирал очки во всех 5 матчах дончан, забросив 7 шайб и отдав 2 передачи при показателе полезности +9. Отметим, что в 3 матчах шайбы Шишлянникова стали победными.

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Автором лучшей шайбы месяца стал нападающий "Донбасса" Виталий Лялька. Когда дончане играли в меньшинстве, форвард получил передачу на ход от Александра Большакова и на скорости опередил последнего защитника "Днепра", после чего на замахе уложил голкипера херсонцев и завел шайбу в сетку ворот:

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ХК Донбасс Белый барс УХЛ ХК Кременчук Украинская хоккейная лига Виталий Лялька

Источник: УХЛ

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