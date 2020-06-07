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Великая победа: 16 лет назад украинец в решающем матче финала принес Кубок Стэнли "Тампе-Бэй"

7 июня, 19:47

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Нападающий Руслан Федотенко забросил две шайбы в ворота "Калгари Флэймз"

День 7 июня навсегда вписан в золотые страницы украинского хоккея. Ровно 16 лет назад наш игрок впервые в истории добыл самый престижный трофей в мировом хоккее – Кубок Стэнли. Причем Руслан Федотенко оказался не рядовым исполнителем, а самым настоящим героем решающего поединка финальной серии плей-офф НХЛ. А в 2018 году чемпионат Украины по хоккею открыл двукратный обладатель Кубка Стэнли.

В 2004 году в финале до четырех побед сражались "Калгари Флэймз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Соперники выиграли по три матча, и все решалось в последней встрече во Флориде. Тогда 25-летний Федотенко по ходу плей-офф получил серьезную травму лица после жесткого толчка на борт. Однако, пропустив несколько матчей, украинец вернулся в строй. И очень вовремя. В седьмом матче Руслан стал главным героем, забросив обе шайбы в ворота канадской команды и принеся "Тампе" победу 2:1.

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Тот Кубок Стэнли оказался первым не только для Федота, но и для американского клуба.

За 27 лет существования "молний" тот трофей остается единственным. Смотрите обзор всего матча "Тампа-Бэй" – "Калгари".

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В том же году Федотенко привозил Кубок Стэнли в Киев... Позже он перешел в "Питтсбург", с которым выиграл главный приз НХЛ еще и в 2009 году. В сезоне 2013/2014 украинец вернулся на Родину и выступал за "Донбасс", дойдя с командой до полуфинала КХЛ.

Читайте интервью – Руслан Федотенко: "Хочу открыть ресторан во Флориде".

Смотрите, как нынешние украинские хоккеисты тренируются на карантине

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хоккей Руслан Федотенко Кубок Стэнли Калгари Тампа Бэй Лайтнинг

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