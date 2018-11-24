Во время матча НХЛ произошла массовая драка на скамейке запасных

Конфликт разгорелся после двух грубых силовых приемов со стороны обеих команд

Игроки "Миннесоты Уайлд" и "Виннипег Джетс" устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в пятницу в Миннеаполисе и завершилась со счетом 4:2 (0:1, 0:1, 4:0) в пользу "Миннесоты". Видео драки было опубликовано на канале Sportsnet в сети YouTube.

Конфликт разгорелся после двух грубых силовых приемов. Сначала игрок "Уайлд" Джей Ти Браун врезался в Эндрю Коппа из "Виннипега", а после партнер Коппа Адам Лоури выбил на скамейку запасных Доэла Эрикссона Эка. В итоге массовая потасовка между игроками обеих команд случилась на скамейке запасных "Джетс".

По итогам потасовки судьи не вынесли игрокам дисциплинарных наказаний, в том числе тем, кто развязал драку грубыми приемами. Хоккеисты отделались двухминутными штрафами.

Ранее в начале 2018 года в чемпионате Украины по хоккею состоялась массовая драка с участием игроков "Донбасса" и "Белого Барса". Тогда арбитр встречи выписал участникам драки 115 минут штрафа.

А весной российские хоккеисты устроили грандиозный "махач" прямо во время матча. Массовой дракой завершился поединок 1/8 финала плей-офф ВХЛ "Южный Урал" – "Ермак".