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Водитель ледозаливочной машины стал героем матча НХЛ, отыграв в воротах полтора периода

23 февраля, 08:42

42-летний любитель Дэвид Эйрс был шокирован, когда кто-то зашел к нему в комнату и сказал: "Переодевайся. Ты выходишь"

Непредвиденные казусы происходят даже в такой профессиональной лиге, как НХЛ. Так, в матче с "Торонто" тренер "Каролины Харрикейнз" вынужден был использовать вратаря, который, так сказать, оказался в штате "Ураганов" на экстренный случай, и при этом американская команда даже сумела выиграть – 6:3. Ранее мы писали, что "малыш" завалил "великана" в драке дня в НХЛ.

А дело было так: по ходу субботней встречи"Харрикейнз" потеряли из-за травм сразу двоих своих голкиперов – Джеймса Раймера и Петра Мразека. За 8 минут 41 секунду до конца второго периода на льду появился 42-летний вратарь-любитель Дэвид Эйрс, который является водителем ледозаливочной машины и работает на матчах "Торонто Марлис" в АХЛ. Ранее Эйрс никогда не играл в НХЛ и, понятное дело, поначалу растерялся.

Дэвид Эйрс

Дэвид Эйрс / Фото: Reuters

Во втором периоде новый вратарь "Каролины" пропустил два из трех бросков, но в третьем собрался и отразил все семь, что помогло "Каролине" добыть выездную победу.

"Это было потрясающе. Конечно, это момент всей моей жизни, – заявил счастливый Дэвид. – Я много раз выходил на этот лед, но только в отсутствие болельщиков. Добавьте фанатов – и игра становится, конечно, совсем иной, но такое бывает раз в жизни, мне это подойдет. Я получил серию текстовых сообщений, там говорилось: "Давай сюда". И кто-то зашел в комнату и сказал что-то вроде: "Эй, тебе бы надо переодеться, ты выходишь". Я был слегка шокирован, но это было мне в радость.

Парни в команде были потрясающими. Момент, после которого я успокоился – когда один из ребят, Эрик Хаула, сказал: "Просто веселись. Если вдруг пропустишь десяток голов, нас это не парит". Благодаря этому я освоился как надо, это было великолепно", – признался Дэвид.

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А после матча игроки "Каролины" устроили своему голкиперу своеобразное посвящение:

Отметим, что "Торонто" проиграл в третий раз за последние четыре матча, чем вывел своего главного тренера Шелдона Кифа.

"Когда я говорил с командой, то сказал, что если мы не изменим отношение к игре, сопернику даже не нужен будет вратарь. Шансов нет, бросков нет, ничего не создаем. С такой игрой „Каролине" голкипер был не нужен", — приводит слова Кифа журналистка Кристен Шилтон.

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матч голкипер НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Каролина Харрикейнз

Источники: NHL.com , Сегодня|Спорт , Чемпионат

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