Размер не имеет значения: "малыш" завалил "великана" в драке дня в НХЛ

Зрелищная драка произошла минувшей ночью в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Коламбус Блю Джекетс" принимал "Филадельфию Флайерз". Впечатляющей дуэль вышла не из-за каких-то особых боксерских навыков хоккеистов, а из-за их значительной разницы в росте. К слову, недавно мощная драка произошла в матче "Ванкувера" и "Анахайма".

Конфликт возник между "малышом" Натаном Гербе из "Коламбуса" (рост – всего 163 см) и "великаном" Трэвисом Сэнхаймом из "Филадельфии" (рост – 193 см). Причем перед этим Гербе провел мощный силовой прием против капитана и лидера атак "Флайерз" Клода Жиру, за которого попытался заступиться защитник Сэнхайм. Однако центрфорвард хозяев не смутился, вступил в бой и таки завалил игрока гостей!

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Оправданием неуклюжим действиям Трэвиса может послужить его возраст – всего 23 года. Тогда как опытному оппоненту – уже 32. В конце концов судьи растащили забияк и выписали им штрафные минуты. А матч завершился победой "Филадельфии" в овертайме – 4:3.

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