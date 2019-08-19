Выбил дверь отеля и избил сторожа: приключения пьяного российского хоккеиста

Спортсмен вернулся в отель после отдыха в ночном клубе, но обнаружил закрытую дверь

/ Фото: AFP

Российский игрок белорусского клуба "Лида" оштрафован по статье "Хулиганство", сообщает Lidanews.by. Хоккеист пошел в ночной клуб "Маяк" и провел там два часа. Затем он вернулся в гостиницу на территории стадиона "Старт" и обнаружил, что она закрыта.

Он пытался докричаться до сторожа, но тот его не услышал. Спортсмен перелез через ворота, разбил дверь гостиницы и вошел внутрь. После этого он избил сторожа, крича: "Ты почему ворота закрыл? Люди под дождем мокнут!"

Хоккеист полностью признал свою вину в суде и выплатит штраф в размере около 82 тысяч российских рублей.

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