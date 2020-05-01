"Зачем Парад победы? 30 лет как нет страны, которая победила": откровение звезды российского хоккея

Бывший российский хоккеист Илья Брызгалов, выступавший большую часть своей карьеры в США, раскритиковал ежегодную истерию вокруг Дня победы в России, хотя уже 30 лет как нет страны, которая победила. Отметим, что в России находят связь между даже между спортом и Второй мировой войной. Так, местный комментатор предлагал провести Евро-2020 без зрителей, а в пример приводил блокадный матч.

"О ветеранах вспоминают только перед 9 мая, хотя их осталось человек 10 на всю страну. Зато как Парад победы – война, победители, Крым, то-се… А зачем этот Парад победы? Мы в каком-то прошлом застряли, все смотрим туда, назад, а надо вперед двигаться. У всех деды, прадеды воевали, кто-то с фронта не вернулся, но жизнь идет дальше, столько лет прошло, а мы застряли в прошлом.

Давно уже все изменилось, 30 лет как нет страны, которая победила. Все республики СССР участвовали, но почему-то нигде так шибко не отмечают, как у нас. Люди живут сегодняшними, завтрашними проблемами. Вспоминают, что был этот ужас и что надо постараться, чтобы это никогда не повторилось. А что победу праздновать? Над чем? Победили фашизм, но чему радоваться? Что столько людей погибло? И вот вам Игорь Тальков – "где герои – ветераны войны живут хуже рабов", – сказал Брызгалов.

Брызгалов – обладатель Кубка Стэнли-2007 в составе "Анахайма". Со сборной России он становился чемпионом мира 2009 года и вице-чемпионом Олимпиады-2002.

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