Женская сборная Украины выиграла свой первый матч в квалификации хоккейного ЧМ

В воскресенье женская сборная Украины по хоккею провела исторический первый поединок в квалификации чемпионата мира. Команда, которую возродили в прошлом году, впервые играет в отборе на первенство мира. В Южной Африке наши хоккеистки со счетом 3:1 обыграла хозяек турнира – команду ЮАР!

Первую шайбу в истории игр женской сборной Украины в матчах ЧМ забросила Владислава Скащук на 13-й минуте встречи. В концовке первого периода команда ЮАР смогла сравнять счет – 1:1. Во втором периоде снова отличилась нападающая харьковского клуба "Пантеры" Скащук, после чего Дарья Цимиренко, представляющая киевский клуб "Украиночка", установила окончательный счет.

В таблице отборочного турнира сборная Украины пока занимает второе место после команды Бельгии, которая ранее сегодня разгромила Гонконг (8:1). В Дивизион IIB пройдет только одна сборная.

Напомним, что в составе женской сборной Украины по хоккею играют сестры-близняшки: Элен Алипова и Элизабет Алипова родились в один день и выступают на одной позиции.