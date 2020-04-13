Знаменитый двухметровый хоккеист на Пасху оделся в розовый костюм зайчика

В минувшее воскресенье католический мир отмечал большой праздник Пасхи. Некоторые спортсмены также показали, как они провели вчерашний день. В Национальной хоккейной лиге всех поразил защитник-гигант "Бостон Брюинз" Здено Хара. Читайте также: топ-5 великанов в профессиональном спорте.

43-летний словак, чей рост составляет 206 (!) сантиметров, оделся в розовый костюм пасхального зайчика и поздравил всех с праздником. Зрелище вызвало настоящий переполох в соцсетях, а один из пользователей написал: "Это одна из самых страшных вещей, которые я видел в жизни".

Хара – многолетний капитан и символ современного "Бостона". В НХЛ считается самым неприятным соперником, провел в сильнейшей лиге мира уже более 1500 матчей! Здено выступает за "Медведей" с 2006 года и в 2011-м выигрывал с командой Кубок Стэнли, а в минувшем сезоне дошел до финала. Со сборной Словакии на чемпионатах мира 2000 и 2012 годов завоевывал серебряные медали.

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Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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