Эффект коронавируса: знаменитый драчун из НХЛ из-за пандемии практически бросил пить

Известный в прошлом тафгай НХЛ, а ныне ведущий скандального подкаста канадец Пол Биссонетт рассказал о влиянии эпидемии коронавируса на свою жизнь. По словам 35-летнего экс-хоккеиста, в свое время становившегося чемпионом мира среди юниоров, ситуация с COVID-19 помогла ему практически бросить пить.

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"Очень многое пережил, много сложных ситуаций, но никогда не испытывал ничего столь тревожного, как сейчас с коронавирусом, – говорит Пол Биссонетт. – Признаюсь, был просто напуган, когда осознал масштабы происходящего. Всегда был человеком, который во всем ищет позитив, старался высмеивать опасность, риск. Но с этими смертями, которые растут и в США, и по всей планете… Опасность угрожает всем. Над пандемией просто невозможно смеяться. Я смеялся над всеми соперниками, но первый раз не нашел способа похохотать над нынешним оппонентом, хотя он такой маленький".

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Пол Биссонетт / Фото: Getty Images

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"Но пандемия может стать и мотиватором, – добавил Пол Биссонетт. – Прекрасная возможность извлечь больше опыта и стать сильнее. Я, например, через три года после завершения карьеры стал больше заботиться о здоровье. 1 января решил сократить употребление алкоголя, а опасность коронавируса еще больше побуждает к трезвой жизни, так что теперь почти не пью. Давайте попробуем извлечь максимум пользы из этой ситуации. Сейчас у нас есть время, не стоит тратить его впустую".

Напомним, накануне не стало восходящей звезды НХЛ. Коронавирус здесь ни при чем – после внутримозгового кровоизлияния 25-летнему нападающему "Эдмонтона" Колби Кейву сделали операцию, но она ему не помогла.

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