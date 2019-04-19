Звезда сборной Канады Сидни Кросби отказался ехать на чемпионат мира по хоккею
Нападающий "Питтсбурга" решил отдохнуть вместо поездки на мировое первенство
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург" канадец Сидни Кросби принял решение не выступать на чемпионате мира 2019 года.
"Не поеду на чемпионат мира. Хочу полностью использовать возможность для отдыха. У меня нет серьезных травм, но я становлюсь старше и хочу больше отдыхать", – заявил Кросби.
Кросби является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), также на его счету "золото" чемпионата мира (2015) и Кубка мира (2016).
31-летний хоккеист выступает за "Питтсбург" с сезона-2005/06, за это время он провел 943 матча в регулярных чемпионатах, набрав 1216 очков (446 голов + 770 результативных передач). В розыгрышах плей-офф НХЛ на счету канадца 164 матча и 186 очков (66+120). Кросби три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.
Ранее мы опубликовали гол года в НХЛ: хоккеист зубами забросил шайбу в ворота соперников. Джо Павелски помог "Сан-Хосе" обыграть "Вегас" в первом матче плей-офф.
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