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Звезда сборной Канады Сидни Кросби отказался ехать на чемпионат мира по хоккею

Сегодня, 18:03

Нападающий "Питтсбурга" решил отдохнуть вместо поездки на мировое первенство

Сидни Кросби пропустит ЧМ-2019
Сидни Кросби пропустит ЧМ-2019. Фото: AFP

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург" канадец Сидни Кросби принял решение не выступать на чемпионате мира 2019 года. 

"Не поеду на чемпионат мира. Хочу полностью использовать возможность для отдыха. У меня нет серьезных травм, но я становлюсь старше и хочу больше отдыхать", – заявил Кросби.

Кросби является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), также на его счету "золото" чемпионата мира (2015) и Кубка мира (2016).

31-летний хоккеист выступает за "Питтсбург" с сезона-2005/06, за это время он провел 943 матча в регулярных чемпионатах, набрав 1216 очков (446 голов + 770 результативных передач). В розыгрышах плей-офф НХЛ на счету канадца 164 матча и 186 очков (66+120). Кросби три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

Ранее мы опубликовали гол года в НХЛ: хоккеист зубами забросил шайбу в ворота соперников. Джо Павелски помог "Сан-Хосе" обыграть "Вегас" в первом матче плей-офф.

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Тег хоккей, Сидни Кросби, сборная Канады, чемпионат мира по хоккею

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Источник:

ТАСС

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