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Автор дубля в ворота "Ливерпуля" назвал собаку в честь домашнего стадиона англичан

4 апреля, 10:22

Александр Трикиша

Футболист "Атлетико" дал псу кличку по имени стадиона, где забил два гола

Герой ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ливерпулем" Маркос Льоренте дал своему псу кличку Энфилд – так называется домашний стадион мерсисайдцев. Напомним, "Ливерпуль" доминировал в том поединке, но в дополнительное время вратарь клуба Адриан допустил ужасные ошибки, стоившие своей команде путевки в следующий раунд.

Льоренте, появившийся в том матче во втором тайме, воспользовался "подарками" своего соотечественника и дважды в течение восьми минут отличился в воротах "Ливерпуля". Окончательный счет матча – 3:2 в пользу "Атлетико".

Поединок стал для него настолько памятным, что Маркос решил назвать именем знаменитой арены своего нового питомца. Льоренте выложил фотографию пса в Instagram и оставил под ней подпись: "22-й день карантина. Энфилд смотрит за тем, как жизнь проходит мимо".

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Ранее мы писали, что президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков. Александеру Чеферину не понравилось, что бельгийцы самовольно решили завершить сезон из-за коронавируса.

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собака Лига чемпионов Ливерпуль Атлетико Мадрид Энфилд Маркос Льоренте

Источник: Сегодня|Спорт

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