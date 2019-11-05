Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,67

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

"Боруссия" Д – "Интер": онлайн матча за второе место в группе F

5 ноября, 16:30

Самые главные события поединка Лиги чемпионов

Боруссия Д - Интер

Боруссия Д - Интер / Фото: Reuters

Реклама

Сегодня, 5 ноября, в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сыграют "Боруссия" Дортмунд и миланский "Интер". Встреча состоится на "Сигнал Идуна Парк". Обслужит матч бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Старт трансляции – в 22:00. Мы проведем онлайн матча с яркими фото и видео голов.

"Боруссия" Д – "Интер"

Соперники делят между собой второе и третье место в грппе F c четырьмя пунктами в активе.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
3
2
1
0
4
2
2
7
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н
2
ИнтерИнтерИнт
3
1
1
1
4
3
1
4
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П Н
3
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
3
1
1
1
2
2
0
4
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н
4
Славия ПрагаСлавия ПрагаСла
3
0
1
2
2
5
-3
1
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н

Ранее "Боруссия" обыграла "Славию" и взяла очки в матче с "Барселоной", сыграв вничью.

"Интер" сенсационного потерял два пункта в поединке против "Славии", а также проиграл во втором туре "Барселоне". Единственную победу "Интер" добыл в поединке против "Боруссии" со счетом 2:0.

"Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Нужно сыграть очень хорошо, чтобы выиграть матч. Необходимо хорошо атаковать и защищаться. У "Интера" очень хорошие контратаки. В целом, они показывают отличный футбол с хорошими контрвыпадами и опасными фланговыми передачами. Будем ли мы играть в три защитника? Пока что не могу ответить на этот вопрос. Система на матч еще не выбрана", – заявил тренер "Боруссии" Люсьен Фавр.

"Это будет важный матч. У нас столько же очков, сколько и у Дортмунда. Думаю, что "Барселона" уже точно выйдет в следующий раунд. "Боруссия" – сильная и проверенная команда, которая долгое время выступает в Лиге чемпионов. Нас ждет наэлектризованная атмосфера, поэтому "Интеру" нужно будет проявить характер", – отметил наставник "Интера" Антонио Конте.

Под вопросом участие у "Боруссии" защитника Шмельцера и капитана Марко Ройса. "Интер" не сможет рассчитывать на нападающего Санчеса, также под вопросом участие защитников Д’Амброзио и Асамоа, а также полузащитника Сенси.

Ориентировочные составы:

"Боруссия": Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканджи, Геррейру — Витсель, Дилейни, Санчо, Ройс, Брандт — Алькасер

"Интер": Ханданович — Годин, де Врей, Шкриняр — Кандрева, Барелла, Брозович, Сенси, Асамоа — Лукаку, Мартинес

Ранее мы писали, что фанат повторил выходку Милевского и был послан футболистом - халатные истории из стадионов Европы. На трибунах Англии и Европы фанаты приходили в халатах и в одних трусах. Кто-то даже пришел на стадион в одной маске для плавания.

Смотрите обзор матча "Аталанта" – "Удинезе":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" Загреб – "Шахтер": онлайн дуэли на "Максимире", где может определиться вторая команда группы CЛига чемпионов
Юрист из Германии рассудит судьбоносный матч
Юрист из Германии рассудит судьбоносный матч "Шахтера" в Лиге чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" улетел в Хорватию на матч Лиги чемпионов: опубликован состав командыЛига чемпионов
Пятов попал в пятерку самых дорогих ветеранов Лиги чемпионов
Пятов попал в пятерку самых дорогих ветеранов Лиги чемпионовЛига чемпионов
Внучка соратника Гитлера раскритиковала фанатов
Внучка соратника Гитлера раскритиковала фанатов "Селтика"Лига чемпионов
"Барселона", "Ливерпуль" и другие: расписание и результаты матчей Лиги чемпионов вторникаЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...
загрузка...