Футболисту за 40 млн евро не нашлось места в составе "Ювентуса" на Лигу чемпионов

Скамейка запасных "Юве": Джан, Дибала, де Лигт / Фото: AFP

Немецкий полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан крайне раздосадован и возмущен решением клуба не включать его в состав на матчи Лиги чемпионов.

"Я не могу дать этому объяснения. Мне позвонил тренер Маурицио Сарри. Наш разговор не длился даже 60 секунд. Это огромное разочарование. Я должен играть в Лиге чемпионов. Я шокирован и зол.

Я и мой советник общались с другими клубами. Поговорив с "Ювентусом", я решил остаться. Для меня одним из условий было играть в Лиге чемпионов.

Если бы я знал раньше, не остался бы. Теперь сделаю выводы и поговорю с клубом и моим агентом", – приводит слова Джана Goal.com

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Летом "Ювентус" хотел обменять Джана в "Барселону" на полузащитника Ивана Ракитича, но испанскую сторону не устроили условия сделки.

Эмре Джан в прошлом году перешел из "Ливерпуля" в "Ювентус" в качестве свободного агента. В туринском клубе он провел 30 матчей и забил 4 мяча. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

На групповом этапе ЛЧ "Ювентус" сыграет с "Атлетико", "Байером" и "Локомотивом". Полные результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является "Ливерпуль".

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