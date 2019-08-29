Онлайн трансляция жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов: ждем соперников "Шахтера"

Прямая трансляция гала-вечера в Монако, где определятся лучшие игроки прошлого сезона и пройдет жеребьевка группового этапа

/ Фото: UEFA.com

Сегодня в Монако состоится торжественная церемония награждения лучших игроков прошлого евросезона и жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/2020 годов. Начнется мероприятие в 19:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция вечера с описанием самых главных событий и результатами жеребьевки.

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Украину в турнире представляет чемпион страны донецкий "Шахтер". "Горняки" автоматически стартуют с группового турнира. А вот второй наш представитель киевское "Динамо" не смогло преодолеть квалификацию, что стоило работы Александру Хацкевичу. Напомним, что сегодня "Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов.

Благодаря высокому клубному рейтингу "Шахтер" попал во вторую корзину при жеребьевке. Дончане точно не сыграют с испанскими "Реалом" и "Атлетико", немецкой "Боруссией" Д, итальянским "Наполи", английским "Тоттенхэмом", голландским "Аяксом" и португальской "Бенфикой".

Также УЕФА продолжает разводить в еврокубках украинские и российские клубы, поэтому ни при каких условиях "Шахтер" не встретится с "Зенитом" и "Локомотивом".

Состав корзин жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:

Корзина 1: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Зенит" (Россия).

Корзина 2: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтер" (Украина), "Тоттенхэм" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия).

Корзина 3: "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия), "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Корзина 4: "Локомотив" (Москва, Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция).

Евросезон стартовал с матча за Суперкубок УЕФА, в котором победитель Лиги чемпионов в серии послематчевых пенальти одолел обладателя трофея Лиги Европы "Челси".

Итак, напомним главные условия жеребьевки Лиги чемпионов:

32 участника группового этапа делятся на 4 корзины – в первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также чемпионы лучших шести чемпионатов в таблице коэффициентов УЕФА.

Остальные команды делятся на три корзины по восемь команд согласно клубному рейтингу за последние пять лет. "Шахтер", как мы уже писали, попал во вторую корзину.

Команды из одной страны не могут встретиться на групповом этапе, также, согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины разводятся по разным группам.

Если страна представлена на групповом этапе двумя или более командами, эти клубы разбиваются на пары. Их матчи разводятся по разным игровым дням, чтобы один клуб играл во вторник, а другой – в среду. Но к Украине, к сожалению, это правило не будет применяться.

Также не забываем, что результаты жеребьевки группового тапа также применяются для определения состава групп Пути Лиги чемпионов в Юношеской лиге УЕФА.

Календарь сезона

17/18 сентября: первый тур группового этапа

1/2 октября: второй тур группового этапа

22/23 октября: третий тур группового этапа

5/6 ноября: четвертый тур группового этапа

26/27 ноября: пятый тур группового этапа

10/11 декабря: шестой тур группового этапа

16 декабря: жеребьевка 1/8 финала

18/19/25/26 февраля: первые матчи 1/8 финала

10/11/17/18 марта: ответные матчи 1/8 финала

20 марта: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала

7/8 апреля: первые матчи 1/4 финала

14/15 апреля: ответные матчи 1/4 финала

28/29 апреля: первые матчи 1/2 финала

5/6 мая: ответные матчи 1/2 финала

30 мая: финал – "Олимпийский стадион Ататюрка", Стамбул

Напомним, в 5-м туре УПЛ на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

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