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Хосеп Гвардиола: "В игре с "Шахтером" попытаемся закрыть вопрос выхода в плей-офф"

25 ноября, 17:28

Главный тренер "Манчестер Сити" перед завтрашним матчем с "горняками" говорил об Агуэро, Жезусе и Зинченко

Гвардиола перед матчем с "Шахтером"

Гвардиола перед матчем с "Шахтером" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Перед встречей Лиги чемпионов с "Шахтером" наставник "МанСити" Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов. К слову, наш сайт уже ведет онлайн матча "Манчестер Сити" – "Шахтер".

– Вам нужно набрать один балл, чтобы выйти в плей-офф…
– Мы занимаем хорошую позицию в группе, у нас есть 10 очков. Завтра будет шанс закрыть вопрос выхода в плей-офф. "Шахтер" хорошо знает нас, как и мы его. Конечно, готовимся. Посмотрим, в какой форме будем после тяжелого матча с "Челси". Но постараемся показать все лучшее, что можем, чтобы поехать в Загреб, не беспокоясь о результате.

Смотрите, как "МанСити" играл с "Аталантой" в предыдущем туре (1:1)

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– Какова ситуация с Серхио Агуэро и как долго он не будет играть?
– К сожалению, его не будет несколько недель, он пропустит ряд матчей. Но как долго это продлится, я не знаю. У него проблема с передней мышцей.
– Габриэл Жезус сказал, что завтра он станет выполнять роль Агуэро на поле. Вы согласны с таким утверждением?
– Знаете, крайне сложно найти игрока уровня Серхио. Он замечательный футболист, и нам его будет не хватать. Но Габриэл тоже очень сильный нападающий, который хорошо тренируется, соблюдает высокую профессиональную этику, никогда не пропускает занятий и ведет себя уважительно со всеми. Уверен, он справится со своей задачей.


– Как оцените прогресс украинца Александра Зинченко, и какова его роль в вашей команде?
– Зинченко – молодой футболист, играл в Голландии, но вернулся и продлил контракт с клубом. К сожалению, сейчас он травмирован, восстанавливается в Лондоне. Он может действовать на нескольких позициях. Я очень доволен, что он в моей команде.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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пресс-конференция футбол Лига чемпионов Шахтер Донецк Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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