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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"Манчестер Сити" – "Шахтер": онлайн матча "горняков" с главным фаворитом Лиги чемпионов

25 ноября, 13:03

Трансляция поединка 5-го тура группового раунда ЛЧ между командами Хосепа Гвардиолы и Луиша Каштру

"Манчестер Сити" vs "Шахтер"

"Манчестер Сити" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Во вторник, 26 ноября, на стадионе "Сити оф Манчестер" состоится матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" сыграет с лидером группы С и главным фаворитом турнира – "Манчестер Сити". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию матча с видео голов, яркими фото, описанием ключевых моментов матча и всего самого интересного, что связано с этим противостоянием.

ОНЛАЙН "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ШАХТЕР" – 0:0

Расклады в группе С перед 26 ноября. Матчи вторника: "Манчестер Сити" (10 очков) – "Шахтер" (5 очков), "Аталанта" (1 очко) – "Динамо" Загреб (5 очков)

  • "Манчестер Сити" выйдет из группы, если не уступит "Шахтеру", либо если "Динамо" не выиграет у "Аталанты". "Сити" гарантирует себе первое место в случае победы, либо в случае ничьей, если в параллельном матче "Динамо" не выиграет у "Аталанты"
  • "Шахтер" выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов в случае собственной победы над "МанСити" и поражения "Динамо" от "Аталанты", поскольку у "горняков" преимущество над загребцами по личным встречам

  • "Динамо" не сможет выйти в плей-офф ЛЧ, если проиграет "Аталанте", а "Шахтер" одолеет "Манчестер Сити"
  • "Аталанта" лишится шансов на 1/8 финала ЛЧ, если не выиграет у "Динамо", или если "Шахтер" победит "Сити". "Аталанта" не уйдет с последнего места в случае поражения от загребцев, либо в случае ничьей и набора очков "Шахтером" в Манчестере
  • Итого: в любом случае, как бы ни сыграл "Шахтер" в Манчестере 26 ноября, судьба второй путевки в 1/8 Лиги чемпионов из группы С будет решаться 11 декабря, когда "горняки" примут в Харькове "Аталанту", а загребское "Динамо" сыграет дома с "МанСити"

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
4
3
1
0
11
2
9
10
Забитые 11
Пропущеные 2
Разница 9
Результаты последних матчей: Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
4
1
2
1
7
9
-2
5
Забитые 7
Пропущеные 9
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н В П
3
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
4
1
2
1
9
7
2
5
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н П В
4
АталантаАталантаАта
4
0
1
3
3
12
-9
1
Забитые 3
Пропущеные 12
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П

Репетиции "Шахтера" и "Манчестер Сити". Перед визитом на туманный Альбион "Шахтер" разгромил "Львов" в чемпионате Украины со счетом 4:1, сохранив отрыв в 13 очков от киевского "Динамо". В этом поединке у дончан хет-триком отличился Мораес.

Обзор матча "Шахтер" – "Львов" (4:1)

Между тем команда Хосепа Гвардиолы перед игрой с "Шахтером" продолжила погоню за "Ливерпулем" в чемпионате Англии – "Манчестер Сити" обыграл дома "Челси" 2:1, оставшись на расстоянии в 9 очков от лидера АПЛ – команды Юргена Клоппа. Победный мяч "Сити" в ворота "Челси" в исполнении Мареза получился почти что шедевральным.

Смотрите, как "Шахтер" летел в Манчестер

Сравнение составов "Манчестер Сити" и "Шахтера". По оценкам авторитетного портала Transfermarkt, состав "Манчестер Сити" стоит астрономические 1,28 миллиарда евро. То есть – почти в десять раз дороже кадровой обоймы "Шахтера" (137 млн евро)

Букмекеры о матче "Манчестер Сити" – "Шахтер" 26 ноября. Аналитики считают английский клуб большим фаворитом поединка. На его победу установлен коэффициент 1.18, на ничью – 7.90, на победу "Шахтера" – 15.5. Иными словами, вероятность выигрыша матча хозяевами поля оценивается в 82 процента, ничейного исхода – в 12 процентов, а выигрыша "горняков" – всего в шесть процентов. Однако в этой Лиге чемпионов "команда Луиша Каштру уже приучила к тому, что от нее можно ждать чего угодно.

Смотрите, как "Шахтер" вырвал ничью в Загребе (3:3), забив два мяча в добавленное время

Капитан "Шахтера" Тайсон

Капитан "Шахтера" Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Кадровая ситуация перед матчем "Манчестер Сити" – "Шахтер". Отметим, что "Шахтеру" против "МанСити" не помогут как Марлос, так и Тайсон. Первый – дисквалифицирован за удаление в предыдущей встрече Лиги чемпионов с загребским "Динамо". У второго – микротравма.

Что касается "Манчестер Сити", то у "горожан" продолжает восстанавливаться украинец Александр Зинченко. Кроме того, в игре с "Челси" травму получил ключевой форвард "Сити" Агуэро.

Обзоры предыдущих матчей "МанСити" vs "Шахтер"

18.09.2019 Шахтер – Манчестер Сити – 0:3

07.11.2018 Манчестер Сити – Шахтер – 6:0

23.10.2018 Шахтер – Манчестер Сити – 0:3

06.12.2017 Шахтер – Манчестер Сити – 2:1

26.09.2017 Манчестер Сити – Шахтер – 2:0

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Луиш Каштру

Источник: Сегодня|Спорт

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