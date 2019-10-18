Легенду футбола Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов

Агент рассказал, как вместе с тренером организовал договорной матч Манчестер Юнайтед против Ювентуса

Алекс Фергюсон / Фото: AFP

Итальянский агент Джузеппе Пальяра заявил, что подарил бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" сэру Алексу Фергюсону дорогие часы в обмен на сдачу матча Лиги чемпионов, сообщает Mirror.

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Пальяра, обвиняемый в даче взятки и содействии в ее получении, также рассказал журналистке под прикрытием, что Фергюсон работал с агентами, чтобы зарабатывать на трансферах. Об этом присяжным сообщили на судебном процессе по делу о взяточничестве Пальяры, агента Дакса Прайса и бывшего ассистента главного тренера "Барнсли" Томми Райта.

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По словам прокурора Брайана О’Нилла, на встрече с журналисткой, которая выдавала себя за бизнесвумен, Пальяра рассказал о сговоре с Фергюсоном в организации договорного матча между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов, за что Пальяра отблагодарил его золотыми часами "Ролекс" стоимостью 30 тысяч фунтов.

Кроме того, агент утверждал, что шотландский тренер имел долю с трансферных сделок, и что Пальяра платил Фергюсону и до этого.

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Завершивший тренерскую карьеру в 2013 году Фергюсон за 26 лет работы в "Манчестер Юнайтед" выиграл 38 трофеев.

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