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Матчи "Шахтера" и "Динамо" включены в список лучших прошедшего сезона еврокубков

25 августа, 18:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

Матчи с участием украинских грандов не оставили равнодушными экспертов УЕФА

Подводя итоги завершившегося еврокубкового сезона, УЕФА назвал лучшие матчи розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы. В подборку попали по одному матчу донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Кстати, сегодня "Шахтер" и "Динамо" разыграют между собой Суперкубок Украины. "Шахтер" – "Динамо" смотреть онлайн можно на нашем сайте и с помощью сервиса Oll.tv.

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УЕФА выделил невероятный поединок "Шахтера" в группе Лиги чемпионов против загребского "Динамо" в Хорватии (3:3), когда "горняки" отыграли два мяча на последних секундах, а Андрей Пятов прибежал в чужую штрафную и заработал спасительный пенальти для своей команды.

Также не осталась незамеченной победа "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы над швейцарским "Базелем" (4:1). "Украинские чемпионы были неотразимы в Гельзенкирхене: они не столько доминировали на сцене, сколько писали ее, режиссировали и затем исполняли все главные роли", – так описал этот матч УЕФА.

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Самым ярким матчем "Динамо" в прошедшем сезоне, по мнению УЕФА, стал выездной поединок группового этапа Лиги Европы против "Мальме" (3:4). Киевляне пропустили уже на второй минуте, затем сумели еще до перерыва выйти вперед. После перерыва динамовцы пропустили два быстрых гола, остались в меньшинстве, но нашли в себе силы сравнять счет. Но в компенсированное время шведы все же вырвали победу благодаря голу Маркуса Розенберга, для которого это был прощальный матч на родной арене.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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УЕФА Лига чемпионов Лига Европы Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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