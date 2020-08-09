Милевский и Ребров узнали первых соперников в Лиге чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнали "Ференцварош" Сергея Реброва, брестское "Динамо", за который выступают Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, а также "Селтик", чьи цвета защищает Марьян Швед.
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Добавим, что все противостояния состоят из одного матча, при необходимости проводится дополнительное время и серия пенальти. Победители выходят во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, проигравшие попадают во второй отборочный раунд Лиги Европы.
Первый отборочный раунд: матчи 18/19 августа
- "Ференцварош" (Венгрия) – "Юргорден" (Швеция)
- "Селтик" (Шотландия) – "КР Рейкьявик" (Исландия)
- "Легия" (Польша) – "Дрита" (Косово)/"Линфилд" (Северная Ирландия)
- "Шериф" (Молдова) – "Фола" (Люксембург)
- "Коннас-Ки" (Уэльс) – "Сараево" (Босния)
- "Црвена Звезда" (Сербия) – "Европа" (Гибралтар)
- "Будучность" (Черногория) – "Лудогорец" (Болгария)
- "Арарат-Армения" (Армения) – "Омония" (Кипр)
- "Флориана" (Мальта) – ЧФР (Румыния)
- "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Рига" (Латвия)
- "Карабах" (Азербайджан) – "Силекс" (Северная Македония)
- "Динамо" Тбилиси (Грузия) – "Тирана" (Албания)
- "Динамо" Брест (Беларусь) – "Астана" (Казахстан)
- "Мольде" (Норвегия) – "Куопио" (Финляндия)
- "Флора" (Эстония) – "Судува" (Литва)
- "Целе" (Словения) – "Дандолк" (Ирландия)
- "Клаксвик" (Фареры) – "Слован" (Словакия)
Смотрите, как играет главный претендент на победу в Лиге чемпионов:
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