Милевский и Ребров узнали первых соперников в Лиге чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнали "Ференцварош" Сергея Реброва, брестское "Динамо", за который выступают Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, а также "Селтик", чьи цвета защищает Марьян Швед.

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Добавим, что все противостояния состоят из одного матча, при необходимости проводится дополнительное время и серия пенальти. Победители выходят во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, проигравшие попадают во второй отборочный раунд Лиги Европы.

Первый отборочный раунд: матчи 18/19 августа

"Ференцварош" (Венгрия) – "Юргорден" (Швеция)

"Селтик" (Шотландия) – "КР Рейкьявик" (Исландия)

"Легия" (Польша) – "Дрита" (Косово)/"Линфилд" (Северная Ирландия)

"Шериф" (Молдова) – "Фола" (Люксембург)

"Коннас-Ки" (Уэльс) – "Сараево" (Босния)

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Европа" (Гибралтар)

"Будучность" (Черногория) – "Лудогорец" (Болгария)

"Арарат-Армения" (Армения) – "Омония" (Кипр)

"Флориана" (Мальта) – ЧФР (Румыния)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Рига" (Латвия)

"Карабах" (Азербайджан) – "Силекс" (Северная Македония)

"Динамо" Тбилиси (Грузия) – "Тирана" (Албания)

"Динамо" Брест (Беларусь) – "Астана" (Казахстан)

"Мольде" (Норвегия) – "Куопио" (Финляндия)

"Флора" (Эстония) – "Судува" (Литва)

"Целе" (Словения) – "Дандолк" (Ирландия)

"Клаксвик" (Фареры) – "Слован" (Словакия)

Смотрите, как играет главный претендент на победу в Лиге чемпионов:

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