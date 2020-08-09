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Милевский и Ребров узнали первых соперников в Лиге чемпионов

9 августа, 14:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Матчи первого отборочного раунда пройдут 18 и 19 августа

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнали "Ференцварош" Сергея Реброва, брестское "Динамо", за который выступают Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, а также "Селтик", чьи цвета защищает Марьян Швед.

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Добавим, что все противостояния состоят из одного матча, при необходимости проводится дополнительное время и серия пенальти. Победители выходят во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, проигравшие попадают во второй отборочный раунд Лиги Европы.

Первый отборочный раунд: матчи 18/19 августа

  • "Ференцварош" (Венгрия) – "Юргорден" (Швеция)
  • "Селтик" (Шотландия) – "КР Рейкьявик" (Исландия)
  • "Легия" (Польша) – "Дрита" (Косово)/"Линфилд" (Северная Ирландия)
  • "Шериф" (Молдова) – "Фола" (Люксембург)
  • "Коннас-Ки" (Уэльс) – "Сараево" (Босния)
  • "Црвена Звезда" (Сербия) – "Европа" (Гибралтар)
  • "Будучность" (Черногория) – "Лудогорец" (Болгария)
  • "Арарат-Армения" (Армения) – "Омония" (Кипр)
  • "Флориана" (Мальта) – ЧФР (Румыния)
  • "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Рига" (Латвия)
  • "Карабах" (Азербайджан) – "Силекс" (Северная Македония)
  • "Динамо" Тбилиси (Грузия) – "Тирана" (Албания)
  • "Динамо" Брест (Беларусь) – "Астана" (Казахстан)
  • "Мольде" (Норвегия) – "Куопио" (Финляндия)
  • "Флора" (Эстония) – "Судува" (Литва)
  • "Целе" (Словения) – "Дандолк" (Ирландия)
  • "Клаксвик" (Фареры) – "Слован" (Словакия)

Смотрите, как играет главный претендент на победу в Лиге чемпионов:

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Лига чемпионов жеребьевка

Источник: Сегодня|Спорт

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