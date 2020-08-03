Когда стартуют "Динамо" и "Шахтер": календарь нового сезона Лиги чемпионов

8 августа стартует новый еврокубковый сезон. В связи с пандемией коронавируса УЕФА пришлось изменить привычный формат розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы, поэтому в этот раз отборочной турнир следующего сезона стартует раньше, чем определится победитель текущего. Кроме этого, отборочные этапы вплоть до раунда плей-офф будут состоять из одного матча.

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Первый представитель Украины киевское "Динамо" стартует с третьего раунда квалификации. Потенциальные соперники киевлян уже известны. А чемпион страны донецкий "Шахтер" начнет борьбу в турнире с группового этапа.

Всего путевки в групповой этап получили 24 команды плюс к ним могут добавиться еще победители текущей ЛЧ и ЛЕ. Если они уже пробились в Лигу чемпионов-2020/21 через внутренний чемпионат, то путевки достанутся "Аяксу" и "Ренну" соответственно.

Календарь Лиги чемпионов сезона 2020/2021:

АВГУСТ

8/11 августа: матчи предварительного раунда (жеребьевка состоялась 17 июля)

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9 августа: жеребьевка 1-го отборочного раунда

10 августа: жеребьевка 2-го отборочного раунда

18/19 августа: матчи 1-го отборочного раунда

25/26 августа: матчи 2-го отборочного раунда

31 августа: жеребьевка 3-го отборочного раунда (стартует "Динамо")

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СЕНТЯБРЬ

1 сентября: жеребьевка плей-офф

15/16 сентября: матчи 3-го отборочного раунда

22/23 сентября: первые матчи раунда плей-офф

29/30 сентября: ответные матчи раунда плей-офф

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ОКТЯБРЬ

1 октября: жеребьевка группового этапа (стартует "Шахтер")

20/21 октября: групповой этап, 1-й тур

27/28 октября: групповой этап, 2-й тур

НОЯБРЬ

3/4 ноября: групповой этап, 3-й тур

24/25 ноября: групповой этап, 4-й тур

ДЕКАБРЬ

1/2 декабря: групповой этап, 5-й тур

8/9 декабря: групповой этап, 6-й тур

14 декабря: жеребьевка 1/8 финала

ФЕВРАЛЬ

16/17/23/24 февраля: первые матчи 1/8 финала

МАРТ

9/10/16/17 марта: ответные матчи 1/8 финала

19 марта: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала

АПРЕЛЬ

6/7 апреля: первые матчи 1/4 финала

13/14 апреля: ответные матчи 1/4 финала

27/28 апреля: первые матчи 1/2 финала

МАЙ

4/5 мая: ответные матчи 1/2 финала

29 мая: финал – Олимпийский стадион Ататюрк, Стамбул

Напомним, УЕФА отдал Стамбулу следующий финал Лиги чемпионов и подвинул Россию. Из-за пандемии пришлось сместить хозяев главного матча на год вперед.

Смотрите, как в прошлом финале Лиги чемпионов играли "Ливерпуль" и "Тоттенхэм":

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