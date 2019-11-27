"Особенный" в экстазе от мальчишки, который помог "Тоттенхэму" в Лиге чемпионов

Жозе Моуринью

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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью после матча с "Олимпиакосом" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов похвалил болбоя, который помог команде быстро возобновить игру и забить второй гол.

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На 50-й минуте мальчик моментально передал мяч ивуарийцу Сержу Орье для розыгрыша аута, после чего хозяева забили второй гол.

"Мне нравятся умные болбои, каким был я сам. Этот парень был великолепен. Он читает и понимает игру и сделал важную голевую передачу. Это важный момент для него, он его никогда не забудет", – рассказал Моуринью.

Отметим, что Моуринью стал первым в истории тренером, который вывел в плей-офф Лиги чемпионов шесть разных команд.

После победы над "Олимпиакосом" "Тоттенхэм" гарантировал себе второе место в группе B. Ранее Моуринью выходил в плей-офф с "Порту", "Челси", "Интером", "Реалом" и "Манчестер Юнайтед".

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