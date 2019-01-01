От шахмат Сабо до чемодана денег от Блохина: звезды начала 90-х – об экзотике первых еврокубков в независимой Украине

Олег Лужный. "Рапид" киевляне прошли благодаря двум голам на выезде / Фото: Укринформ

После того, как в декабре 1991 года Советский Союз почил в бозе, входившие в него республики обрели не только политическую независимость, но и футбольную. В новообразованных странах создавались футбольные союзы и федерации, подававшие прошения о признании в ФИФА и УЕФА, которые оперативно одобрялись. Сегодня, за неделю до старта основного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/20, вспомним, как все начиналось – первые еврокубки для независимой Украины в 1992 году.

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Руководители ФФУ сразу же изъявили желание играть "по-европейски", то есть проводить чемпионат Украины по системе "осень-весна", а не "весна-осень", как в СССР. В связи с чем дебютному первенству предстояло стать "промежуточным": его разыграли с марта до июня, а уже в августе начался второй чемпионат. В начале 1992 года главу ФФУ Виктора Банникова пригласили на заседание исполкома УЕФА, речь шла о предоставлении Украине возможности уже в сезоне-1992/93 выставить по одной команде в каждом из трех еврокубков (Лига чемпионов, Кубок Кубков и Кубок УЕФА). При соблюдении ряда условий, а именно: создание собственной лиги, наличие инфраструктуры для соревнований подобного уровня и обеспечение безопасности. Все это было выполнено, и на исполкоме УЕФА, проходившем в мае 1992-го в Лондоне, Банникову было объявлено, что Украина может заявить по одному клубу в каждый еврокубок, но был установлен дедлайн подачи заявки — 25 июня. Из-за этого пришлось вносить изменения в регламент дебютного чемпионата страны, в котором 20 команд были разбиты на две группы. Первоначально планировалось, что победители групп, игры в которых завершались 17 июня, проведут два финальных матча (на своем и чужом поле). Но после заседания в Лондоне стало ясно, что нужно торопиться. Исполком ФФУ на экстренном заседании постановил — финал будет ограничен одним матчем на нейтральном поле 21 июня. Сенсационно обыграв в нем "Динамо" (1:0), путевку от Украины в Лигу чемпионов завоевала "Таврия". Киевляне ограничились местом в Кубке УЕФА. А в Кубке Кубков нашу страну выпало представлять одесскому "Черноморцу", в конце мая победившему в дебютном розыгрыше национального Кубка.

"Штат ФФУ тогда был очень небольшим — всего 5—6 функционеров во главе с Виктором Банниковым. Естественно, что у них не было еще таких сил и таких специалистов — в юридических, финансовых, логистических вопросах, — которые уже были в "Динамо". Поэтому к нам постоянно обращались за содействием, мы всегда шли навстречу, то есть отношения были дружескими, — рассказал "Сегодня" один из сотрудников киевского клуба, заставший те времена. — Коммуникацию с УЕФА мы осуществляли исключительно по стационарному международному телефону, а документы отправляли и получали по факсу. В "Динамо" первый факс появился еще в 1989 году, и с его появлением связана забавная история. Тогдашний президент "Динамо" Виктор Безверхий пригласил к себе в кабинет нескольких сотрудников клуба и говорит: "Смотрите, какой аппарат!". И чтобы продемонстрировать его возможности, взял 10 рублей, положил в машинку, прокрутил — и вылезла копия "червонца". Мы просто обалдели! Вот на этом факсе мы тогда и отправляли клубные заявки на участие в Кубке УЕФА или Лиге чемпионов. А оригиналы с живыми печатями отсылали потом почтой DHL".

"Запомнился еще вот какой момент. Сейчас перед началом евросезона на стадион приезжает целая инспекционная бригада из УЕФА, которая проверяет все в деталях. Считается, что если они не нашли каких-то недочетов, значит — неэффективно поработали и зря едят свой хлеб с икрой, — с улыбкой продолжает наш собеседник. — Это любой арены касается. А тогда приезжал один командировочный, ходил там что-то смотрел — стадион, поле, в раздевалки заглядывал. Такая простенькая проверка, на достаточно примитивном уровне. Еще одно новшество, к которому пришлось приспосабливаться, — появление первых райдеров от гостевых команд. Для нас, недавних "совков", это был настоящий шок: присылают заявку, с четкими требованиями, сколько должно быть в раздевалке воды, фруктов, полотенец. Кстати, с 1990 года мы стали брать с собой на выездные матчи небольшую группу журналистов из ведущих украинских изданий. И в связи с этим обратили внимание, что на зарубежных стадионах принято организовывать для журналистов в пресс-центре небольшой перекус — бутерброды, печеньки, чай-кофе. Глядя, что там так, мы начали со временем и у себя потихоньку это внедрять".

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Экс-хав "Черноморца" Юрий Сак – о часах из Вадуца и голе в Пирее

"Сдали матч? За руку никого не поймали"

О самом первом нашем еврокубковом матче времен независимости "Сегодня" рассказал его участник, экс-хавбек "Черноморца" Юрий Сак. И о детективной истории со вторым соперником "моряков".

"Запомнился тот выезд в Лихтенштейн. Поселили нас в небольшой уютной гостинице, утром в день матча провели пешеходную экскурсию по Вадуцу — город очень маленький, мы за час все обошли. Показали замок их князя. Все интересно было, необычно — страна ведь малоизвестная. А еще каждому из нас хозяева подарили красивые механические часы, наверное, швейцарские. Правда, у меня их через время, увы, увели (улыбается). Играли на небольшом стадиончике, трибуны только с двух сторон, но газон неплохой. Соперника, скажу честно, совсем не изучали — не то что игры их не смотрели, а даже состава толком не знали. Поэтому весь первый тайм мы присматривались к ним, а они к нам, где-то нервозно чуть было. Открыли счет перед самым перерывом — Илюша Цымбаларь, царствие ему небесное, красиво положил мяч в "девятку". Ну а во втором тайме мы уже раскрепостились, сыграли в свою силу и довели дело до разгрома — 5:0. Один из голов забил я. Ответная игра стала, по сути, формальностью, и я помню, что Виктор Прокопенко (главный тренер "Черноморца". — Ред.) даже не стал нас накануне матча на сутки-двое закрывать на базе — небывалый случай! Когда Евгеньевич объявил, что собираемся уже непосредственно в день игры, мы так этому удивились, типа ничего себе новшество! Тем не менее подошли к матчу ответственно и снова крупно их обыграли — 7:1. Наш капитан Юрий Никифоров вошел в историю, забив 4 гола, уникальное достижение для центрального защитника. При счете 6:0 соперники забили нам гол престижа, и так этому радовались, как будто выиграли. Прокопенко, помню, сильно удивила такая бурная радость. Как потом выяснилось, "Вадуц" в том году дебютировал в еврокубках, и для них этот гол тоже стал историческим.

"Черноморец"-1992. Одесситы накануне старта в Кубке кубков:

Ко второму своему сопернику, "Олимпиакосу", готовились уже со всей серьезностью. Эта команда тогда вообще была на слуху: Блохин тренировал, Протасов и Литовченко — в составе. К тому же летом того года мы были на сборах в Греции и получали о них информацию на месте. Самое яркое воспоминание о выездном матче с "Олимпиакосом" — забитые ревущие трибуны, жгут файеры, на поле летят зажигалки, монеты... Мы забили тогда быстрый гол. Цымбаларь выполнял стандарт с фланга, греки думали, что пойдет подача, а он неожиданно пробил в ближний угол. Вратарь отбил мяч, а я успел на добивание и протолкнул в ворота. Потом "Олимпиакос" весь матч давил, но Олег Суслов в воротах чудеса творил, и мы в итоге выстояли — выиграли 1:0. Блохин после матча выглядел очень расстроенным — ну еще бы, у них в команду тогда такие деньги вкладывались. Нам тоже немного перепало: за победу в Греции выплатили премию, не помню уж, сколько точно. Говорили, что деньги выделило руководство Черноморского пароходства".

Греческий барьер. Из Кубка Кубков "моряков" выбили Протасов и Ко:

ЧЕМОДАНЧИК БЛОХИНА. Об ответном матче "Черноморца" с "Олимпиакосом" ходили упорные слухи, что это был договорняк. Об этом судачила вся Одесса. Фигурировала даже сумма — $30 тысяч, которые привез в чемоданчике Олег Блохин, тренировавший тогда греческий клуб. Популярнейшая в то время одесская газета "Юг" в день матча написала, что на таможне у наставника "Олимпиакоса" возникли проблемы с незадекларированной валютой в сумме $30 тысяч, и высказывалось предположение, что эти деньги — бонус за сдачу матча. Игра и вправду носила немного странный характер и завершилась разгромным поражением "моряков" (0:3). "Матч действительно был провальный, греки нас полностью переиграли, просто порвали, — говорит Юрик Сак. — Причина? Хм... А я знаю? Вроде и настраивались, и желание было, но не сложилось. У нас и моментов-то не было. Разговоры про деньги я тоже слышал, но за себя могу поручиться — я точно ничего не брал. После матча был неприятный разговор в раздевалке — у Прокопенко тоже были подозрения (тяжело вздыхая), но все на уровне слухов и домыслов — за руку никого не поймали".

Легенда "Динамо" Виктор Леоненко – о ВИПах и фишках

"Сабо нам показывал тактику шахматами"

Из пяти голов, забитых "Динамо" в первом украинском евросезоне "бело-синих", три на счету Виктора Леоненко. "А что вас в этом удивляет? — в свойственной ему манере отреагировал экс-форвард киевлян, а ныне эксперт телеканалов "Футбол 1/2", когда мы напомнили об этом факте. — Это сейчас нападающий забьет гол и бегает радуется так, будто подвиг совершил. А ведь это работа нападающего — забивать. Очень хорошо помню тот выездной матч с "Рапидом", когда мы очень быстро пропустили три мяча. Как я в таких случаях говорю, только тест Купера пробежал — а уже 3:0. Но в итоге закончили 3:2 (и прошли дальше благодаря правилу выездных голов. — Ред.), я забил два мяча. Ну, правда один из них — с пенальти, а это вроде как не считается (смеется). Во всяком случае я, как правило, пенальти за гол не считал. Хотя сейчас это лотерея — вратари научились "читать" удары, и высокие все. Поэтому игроки и стараются пробить поближе к штангам или по "девяткам" — и часто не попадают. Я тоже всегда бил под штангу. А второй гол в Вене я забил в самом конце головой: после подачи со штрафного оторвался от опекуна и расстрелял ворота. Я хоть и не самый высокий, но головой забивал много. Как и Ребров в принципе — ну он ведь у меня учился (с улыбкой). Необязательно быть самым высоким, нужно уметь рассчитывать, где и когда выпрыгнуть. А тот мой гол "Рапиду", если не ошибаюсь, еще и признали лучшим голом месяца, и я за него какую-то премию получил — то ли 500 карбованцев, то ли 5 тысяч, сейчас уже и не вспомню. Хотя там ничего особенного и не было, просто благодаря этому голу мы прошли дальше.

Боммбардир. На счету Леона 3 из 5 голов "Динамо" в том евросезоне:

На выездные матчи мы уже тогда летали чартером. Помню еще, с нами постоянно была группа поддержки, как сейчас принято говорить — ВИП-болельщики: начальники "зон", директора всякие.

Как изучали тогда соперников? Ну, информации, как правило, не было, ведь тогда ж ни интернета, ни телефонов. Соответственно и записей матчей соперников никто не смотрел. Летали тренеры, а потом нам объясняли. Нет, не на пальцах. На базе у нас была магнитная доска, на которой переставлялись фишки — моделировались игровые схемы. Причем поначалу вместо фишек использовали шахматные фигуры на магнитиках, потом уже их заменили кругляшки. Особенно Йожеф Сабо очень любил в шахматы играть футболистами — этот туда побежал, а этот сюда", — улыбается Леоненко.

Интересные факты о старте Украины в еврокубках

НАЧАЛИ ВМЕСТЕ С ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

В сезоне-1992/93 Кубок европейских чемпионов был преобразован в Лигу чемпионов. Таким образом чемпион Украины "Таврия" вошла в историю, став участником дебютного розыгрыша турнира. Свой первый матч в нем крымчане сыграли на стадионе "Толка Парк" в Дублине против местного "Шелбурна" — 0:0.

ОДЕССКИЕ ЗАЛПЫ

Автором первого украинского гола в еврокубках стал полузащитник "Черноморца" Илья Цымбаларь (на фото — справа), открывший счет в выездном поединке Кубка Кубков с "Вадуцем" (5:0). А героем ответной игры с клубом из Лихтенштейна (7:1) стал его партнер по команде и друг по жизни Юрий Никифоров (на фото — слева). Центральный защитник "моряков", начинавший карьеру как форвард, вспомнил свою первую футбольную специализацию и забил за матч четыре гола! Один из них с 11-метрового, который сам же и заработал, — наш первый еврокубковый пенальти времен независимости.

"ЖЕЛЧЬ" ФРИСКА

Первый еврокубковый "горчичник" для украинцев выписал знаменитый в будущем судья Андерс Фриск (Рим, "Динамо", монета в голову), проводивший тогда лишь второй свой поединок еврокубков. На 11-й минуте игры "Шелбурн" — "Таврия" (0:0) он за подножку показал желтую Сергею Андрееву.

ПЕРВЫЙ РАЗ ВДЕСЯТЕРОМ

Наше дебютное удаление в еврокубках — также "заслуга" игрока "Таврии". На 20-й минуте выездного поединка против "Сьона" (1:4) вратарь симферопольцев Олег Колесов, прерывая контратаку хозяев, сыграл руками за пределами своей штрафной и получил прямую красную карточку.

ПО 35, НО ВЧЕРА

1992 год в Украине — время галопирующей инфляции, что нашло отражение и в ценах на билеты. На матч "Черноморца" с "Вадуцем" они стоили 35 карбованцев, а месяц спустя, на поединок "моряков" с "Олимпиакосом", уже от 70 до 100. Новую цену печатали на старых бланках номиналом 1 руб. 20 коп.

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