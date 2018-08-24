Главные победы украинского спорта за время Независимости

В конце лета 1991 года, ровно 27 лет назад, Украина стала независимой. С тех пор мы одержали ряд значительных спортивных побед, многие результаты наших спортсменов впечатляют, а некоторые – уникальны и не побиты другими странами до сих пор. Вспомним главные достижения украинского спорта за время независимости.

1991 год

Наши спортсмены еще не выступали под украинским флагом. Футбольные клубы доигрывали чемпионат СССР – лучшей из украинских команд стал "Черноморец" (четвертое место), киевское "Динамо" заняло пятое место, "Днепр" – девятое. "Шахтер", запорожский "Металлург" и харьковский "Металлист" не вошли в десятку сильнейших.

1992 год

Прошел первый чемпионат Украины по футболу. По итогам соревнования, которое длилось с марта по июнь 1992 года, чемпионом страны стала симферопольская "Таврия", которая в матче за первое место обыграла киевское "Динамо" с минимальным счетом. Это первое и пока единственное чемпионство "Таврии", которая сегодня из-за аннексии Крыма Россией не играет в украинской Премьер-лиге.

В апреле сборная Украины по футболу провела свой первый официальный матч. На стадионе "Авангард" в Ужгороде наша национальная команды проиграла сборной Венгрии со счетом 1:3. Автором первого гола в истории сборной стал Иван Гецко.

1992 год стал последним, когда летняя и зимняя Олимпиады проводились в один год. Украинские спортсмены выступали в составе "Объединенной команды". На летних Играх в Барселоне наши атлеты завоевали 13 золотых медалей, а на зимних во французском Альбервилле Виктор Петренко завоевал "золото" в одиночном мужском фигурном катании, а украинец Алексей Житник победил в составе сборной по хоккею.

Первый чемпионат Украины по баскетболу выиграл киевский "Будивельник".

1993 год

Украинский легкоатлет Сергей Бубка стал первым в мире человеком, прыгнувшим выше шести метров. Его рекорд по прыжкам с шестом в закрытых помещениях (6,15 метров), установленный в 1993 году в Донецке, сумел побить только в 2014 году французский спортсмен Рено Лавиллени, показавший результат в 6,16 м, тоже в Донецке. Рекорд Бубки на открытых стадионах (6,14 метра) не побит до сих пор!

Первый чемпионат Украины по хоккею выиграл киевский "Сокол". А "Динамо" впервые стало чемпионом Украины.

1994 год

В 1994 году Украина впервые отдельной командой приняла участие в Олимпиаде – на зимних Играх в норвежском Лиллехаммере. И впервые в истории олимпийского движения на Играх прозвучал украинский гимн! Оксана Баюл стала нашей первой олимпийской чемпионкой, выиграв "золото" в одиночном фигурном катании. На тех же соревнованиях биатлонистка Валентина Цербе завоевала бронзовую медаль. Всего на первую в нашей истории Олимпиаду поехали 37 спортсменов в 10 видах спорта.

1995 год

Украинская легкоатлетка Инесса Кравец вошла в историю, установив достижение, которое никто не может повторить до сих пор! В шведском Гетеборге на чемпионате мира наша спортсменка побила мировой рекорд в тройном прыжке, улетев на 15,50 метров! Прошло 23 года, а никто не может прыгнуть на такое расстояние.

1996 год

Сборная Украины впервые выступила на летней Олимпиаде отдельной командой и открыла таких звезд, как Лилия Подкопаева, Владимир Кличко, Екатерина Серебрянская, Вячеслав Олейник. В общей сложности, украинские спортсмены завоевали 23 медали (9 золотых, 2 серебряных и 12 бронзовых) и заняли девятое место в итоговом медальном зачете.

Гимнастка Лилия Подкопаева оформила "хет-трик", завоевав две золотые и серебряную медали. Владимир Кличко в Атланте-1996 стал первым белым олимпийским чемпионом в супертяжелом весе за последние 36 лет. Эта победа дала ему путевку в профессиональный бокс, куда он перешел сразу после Олимпиады.

1997 год

Сергей Бубка выиграл шестой подряд чемпионат мира! Он – единственный спортсмен в мире, побеждавший на шести мировых первенствах кряду. В прыжках с шестом разыгрывается один комплект наград, а первый в истории чемпионат мира по легкой атлетике состоялся в 1983-м году. На протяжении 14 лет Бубка был не только первым, но и единственным чемпионом мира в своей дисциплине!

Зимой в "Динамо" вернулся Валерий Лобановский и уже весной в Лиге чемпионов киевское "Динамо" сенсационно дважды обыграло испанскую "Барселону" с общим счетом 7:0. Вклад в эти победы внесли Андрей Шевченко и Сергей Ребров.

1998 год

Будущий чемпион мира украинец Руслан Пономарев в 14 лет стал самым молодым гроссмейстером в мире.

На зимней Олимпиаде-1998 в японском Нагано сборной Украины завоевала всего одну медаль. Биатлонистка Елена Петрова стала второй в индивидуальной гонке на 15 километров.

Сборная Украины по хоккею в 1998 году впервые завоевала право сыграть в высшем дивизионе чемпионата мира. Нашим хоккеистам на пути к элитному дивизиону пришлось начинать с низов из-за того, что преемником достижений сборной СССР стала Россия. А в низших дивизионах хоккеисты громили слабые сборные с неприличными счетами (например, 29:0 с Израилем или 37:2 с Бельгией).

1999 год

26 июня Виталий Кличко стал первым славянином, выигравшим титул чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории. В поединке за пояс WBO украинец в Лондоне нокаутировал Херби Хайда во втором раунде. С этой победой был поставлен мировой рекорд: Кличко провел 25 побед нокаутом подряд, которые все завершил в первой половине боя (до 6 раунда), и количество раундов, затраченных на путь от новичка до чемпиона – меньше, чем у Майка Тайсона.

"Динамо" в 1999 году дошло до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух игр проиграло "Баварии" (3:3 и 0:1). Андрей Шевченко стал лучшим бомбардиром турнира (8 голов).

Лучший теннисист в истории Украины Андрей Медведев проиграл Андре Агасси в финале Ролан Гаррос, хотя выиграл первые два сета. Это лучшее достижение наших теннисистов на турнирах серии "Большого Шлема".

2000 год

В этом году взошла звезда Яны Клочковой. Украинская пловчиха на Олимпиаде в Сиднее взяла два "золота" (200 и 400 метров комплексом), а также "серебро" (800 метров вольным стилем). Через четыре года Клочкова завоюет еще два олимпийских "золота" в Афинах. Всего наша "золотая рыбка" установила 50 рекордов Украины по комплексному плаванию, вольному стилю, эстафетному плаванию, плаванию на спине, баттерфляем на дистанциях от 100 до 1500 метров. В 2008 году объявила о завершении карьеры.

Всего украинские спортсмены с Олимпиады в Австралии привезли 22 медали. "Золото", кроме Клочковой, завоевал стрелок Николай Мильчев, набравший 150 очков из 150 возможных, повторив "вечный" мировой рекорд и установив олимпийский. Потом Мильчев поедет с украинской сборной в Афины-2004, Пекин-2008 и Рио-де-Жанейро-2016, став одним из старожилов нашей команды.

2001 год

Украинский баскетболист Станислав Медведенко стал единственным, кому удалось завоевать чемпионский титул в НБА. С "Лос-Анджелес Лейкерс", где украинец выступал вместе с легендарным Шакилом О’Нилом, Медведенко брал трофей в 2001 и 2002 годах. Всего Станислав провел 263 матча в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

В 2001 году сборная Украины по хоккею в первый и пока последний раз пробилась на Олимпиаду. В следующем году наши хоккеисты в Солт-Лейк-Сити заняли десятое место.

2002 год

Донецкий "Шахтер" впервые завоевал титул чемпиона Украины. Случилось это под руководством итальянского тренер Невио Скалы.

Шахматист Руслан Пономарев выиграл чемпионат мира по версии ФИДЕ, став таким образом первым украинцем, который стал чемпионом в этом виде спорта, и самым молодым в истории. Интересно, что в финале Руслан победил еще одного украинца Василия Иванчука. В 2003 году Пономарев защитил титул чемпиона. В составе сборной Украины Руслан дважды становился чемпионом шахматных олимпиад (2004 и 2010).

2003 год

В 2003 году состоялся легендарный бой между Виталием Кличко и британцем Ленноксом Льюисом. Украинец выступил в качестве экстренной замены для британского чемпиона, оставшегося без соперника за несколько недель до боя. А на тот момент Льюис был сильнейшим супертяжеловесом планеты. В третьем раунде Виталий получил огромное рассечение над глазом и кровь стала заливать его лицо. После шестого неожиданно для Кличко врач дал указание рефери остановить бой и Льюису засчитали победу техническим нокаутом.

На момент остановки поединка Виталий лидировал на записках всех судей. Публика на легендарной арене Staples Center в США освистала британского боксера и овациями проводила украинца. Виталий Кличко проиграл, но завоевал уважение и любовь зрителей. А Льюис реванш так и не дал – после этого поединка он принял решение завершить карьеру. Промоутеры несколько раз предлагали ему вернуться и снова встретиться с Кличко, но британец не захотел этого делать ни за какие деньги.

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2004 год

Андрей Шевченко получил "Золотой мяч" лучшему футболисту Европы, став третьим украинцем после Блохина и Беланова, который удостоился такой чести.

На Олимпийских играх-2004 в Афинах Украина завоевала 23 медали. Женская сборная по гандболу заняла третье место и стала обладателем единственной олимпийской награды за все годы независимости в игровых видах спорта. Ирина Мерлени стала первой в истории олимпийской чемпионкой в вольной борьбе – этот вид программы дебютировал на Играх. Мерлени победила в категории до 48 кг, а через четыре года в Пекини завоевала "бронзу".

В 2004 году главным тренером "Шахтера" стал румынский специалист Мирча Луческу, под руководством которого "горняки" стали одной из сильнейших команд Восточной Европы.

В этом году состоялся первый матч за Суперкубок Украины, в котором "Динамо" победило "Шахтер" в серии пенальти. Решающий точный удар нанес вратарь киевлян Александр Шовковский.

Украинский хоккеист Руслан Федотенко выиграл Кубок Стэнли с "Тампой". В решающем поединке финальной серии забросил победную шайбу в ворота "Калгари". Через пять лет Федотенко станет чемпионом НХЛ уже с "Питтсбургом". Всего в сильнейшей хоккейной лиге мира украинец провел 863 матча.

2005 год

Звездное время украинской гимнастки Анны Бессоновой, которая в 2005 году завоевала пять медалей на чемпионате мира, пять медалей чемпионата Европы, две медали в финалах Гран-при, "золото", "серебро" и "бронзу" Мировых игр, четыре "золота" летней Универсиады.

На чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки наш легкоатлет Юрий Крымаренко занял первое место в прыжках в высоту.

2006 год

Самый успешный год в истории украинского футбола. Наша национальная команда, впервые пробившись в финальную стадию чемпионата мира, смогла выйти из группы, выиграть первый матч плей-офф у Швейцарии и остановилась в четвертьфинале.

Голкипер Александр Шовковский установил "вечный" рекорд мундиалей: в серии послематчевых пенальти украинец не пропустил ни одного гола (два удара отбил, еще один приняла на себя перекладина). В четвертьфинале наша сборная проиграла Италии (0:3), но выход в эту стадию остается лучшим достижением сборной Украины.

2007 год

В этом году Украина получила право провести чемпионат Европы по футболу. Изначально на Евро-2012 претендовало пять заявок: Украина/Польша, Хорватия/Венгрия, Италия, Турция и Греция. В 2005 году комитет УЕФА путем голосования отбросил последние две заявки, а 18 апреля 2007 года в Кардиффе (Уэльс) был оглашен победитель – совместная заявка Украины и Польши.

2008 год

На летней Олимпиаде в Пекине сборная Украины завоевала рекордное количество медалей в своей истории – 27 наград (7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых). Правда, затем наши спортсмены начали их терять из-за допинга, в итоге пять медалей пришлось вернуть, последнюю – в 2017 году после перепроверки допинг-проб.

В Пекине свое первое олимпийское "золото" завоевал Василий Ломаченко, который сегодня считается одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

2009 год

Самый успешный год для украинского клубного футбола. "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА. Это был последний розыгрыш турнира с таким названием, после чего он был переименован в Лигу Европы. В финале донецкий клуб обыграл "Вердер" со счетом 2:1. Победный гол в дополнительное время забил Жадсон.

Интересно, что сразу три команды – "Шахтер", "Динамо" и "Металлист" вышли в плей-офф Кубка УЕФА.

В 2009 году полтавская "Ворскла" впервые в истории завоевала Кубок Украины. Единственный гол в ворота "Шахтера" забил нынешний главный тренер команды Василий Сачко.

2010 год

В 2010 году симферопольская "Таврия" выиграла Кубок Украины. В финале в дополнительное время был повержен донецкий "Металлург", решающий гол забил нигериец Лаки Идахор. Таким образом, все команды, которые побеждали в чемпионате Украины ("Динамо", "Шахтер", "Таврия") теперь становились и обладателями Кубка Украины.

На зимней Олимпиаде-2010 украинские спортсмены, которых в Ванкувер поехало 47 человек, не завоевали ни одной медали.

2011 год

После победы Владимира Кличко в бою с британским боксером Дэвидом Хэем все четыре пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по главным версиям оказались в семье Кличко. Владимир был чемпионом по версиям IBF, WBA и WBO, а Виталий удерживал титул по версии WBC. Впервые в истории бокса родные братья одновременно владели чемпионскими поясами.

2012 год

В июне-июле в Украине и Польше состоялся чемпионат Европы по футболу. Сборная Украины смогла победить лишь сборную Швеции (два гола забил Андрей Шевченко), а в двух остальных матчах уступила Франции (0:2) и Англии (0:1). Чемпионом стала Испания, победившая Италию со счетом 4:0. В Украине матчи Евро-2012 проводились на стадионах в Киеве, Харькове, Донецке и Львове

На летней Олимпиаде-2012 в Лондоне украинские спортсмены завоевали 20 медалей (6 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых). Василий Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом. Александр Усик завоевал олимпийское "золото" в супертяжелом весе.

2013 год

Владимир Кличко в Москве уверенно победил Александра Поветкина и защитил свои пояса. Чтобы привезти украинского чемпиона в столицу России, местным промоутерам пришлось выплатить Кличко гонорар в 28 миллионов долларов.

Украинский легкоатлет Богдан Бондаренко с национальным рекордом (2,41 метра) завоевал "золото" чемпионата мира в прыжках в высоту. Анна Мельниченко там же стала чемпионкой в семиборье. ЧМ проходил в Москве.

Александр Усик и Василий Ломаченко начали профессиональную карьеру.

2014 год

На зимней Олимпиаде-2014 в Сочи Украина завоевала две медали, обе – в биатлоне. Наша женская сборная в составе Елены Пидгрушной, Вали Семеренко, Виты Семеренко и Юлии Джимы победила в эстафете. Эта золотая медаль стала для сборной Украины всего второй в истории во всех видах спорта на зимних Олимпийских играх после победы Оксаны Баюл в женском одиночном фигурном катании на Играх-1994. Вита Семеренко взяла "серебро" в спринте.

Василий Ломаченко в своем третьем поединке на профессиональном ринге стал чемпионом мира, победив американца Гари Рассела и завоевав пояс WBO.

2015 год

Украинка Мария Музычук стала 15-й чемпионкой мира по шахматам, победив в финале россиянку Наталью Погонину. По результатам чемпионата мира Марии было присвоено звание гроссмейстера.

Этот год стал самым успешным в истории футбольного клуба "Днепр", который под руководством Мирона Маркевича вышел в финал Лиги Европы. Там наши футболисты проиграли испанской "Севилье" со счетом 2:3.

2016 год

Паралимпиада-2016 в Рио стала самой успешной в истории украинских спортсменов: они завоевали 117 медалей и заняли третье место в командном зачете.

А вот Олимпиада-2016 стала самыми провальными летними Играми в истории Украины. Наши спортсмены завоевали 11 медалей (до этого антирекордом было 20 медалей), и заняли 31-е место в медальном зачете. "Золото" Украине принесли лишь Сергей Чебан и Олег Верняев.

Каноист Чебан на лодке с патриотической раскраской завоевал свою третью олимпийскую медаль. В Пекине-2008 у него была "бронза" на дистанции 500 метров, в Лондоне-2012 – "золото" на дистанции 200 метров, ну а в Рио он защитил свой титул на 200-метровке. На Олимпиаде 2020 года этой дисциплины не будет, как и Юры – он принял решение завершить карьеру и стал тренером сборной Украины по гребле.

2017 год

Украинский боксер среднего веса Александр Хижняк в 22 года выиграл чемпионат Европы, чемпионат мира и был признан лучшим боксером мира в любителях вне зависимости от весовой категории. А позже его признают и спортсменом года в Украине. Он нацелен на победу на Олимпиаде-2020.

Владимир Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа и завершил карьеру боксера. Этот бой многие болельщики и эксперты назвали лучшим в карьере Владимира. Он встал после нокдауна, сумел отправить соперника на помост ринга, но не развил успех и проиграл техническим нокаутом.

Элина Свитолина выдала свой лучший сезон в карьере. Они поднялась на третье место в мировом рейтинге (это лучший украинский результат в истории тенниса), выиграла пять турниров и сыграла на Итоговом чемпионате WTA.

Ольга Харлан вернулась после операции на плече и выиграла свой третий чемпионат мира в фехтовании на саблях, после чего стала триумфатором двух этапом мирового Гран-при.

2018 год

На зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Украина завоевала одну медаль – "золото" у фристайлиста Александра Абраменко. Александр стал только третьим олимпийским чемпионом зимних Игр в истории независимой Украины – после фигуристки Оксаны Баюл и наших девушек-биатлонисток в Сочи. Первый украинский мужчина-чемпион зимних Игр.

В Украине впервые прошел финал Лиги чемпионов: "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1 на арене НСК "Олимпийский" в Киеве.

Александр Усик выиграл турнир Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе и стал всего четвертым в мире абсолютным чемпионом, получив пояса по всем основным версиям. В финале WBSS в Москве Усик уверенно победил Мурата Гассиева.