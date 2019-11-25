Перед матчем с "Шахтером" форвард "МанСити" Жезус переговорил с Тайсоном и Дентиньо и рассказал о своей роли в клубе

Завтра донецкий "Шахтер" проведет свой пятый матч группового этапа Лиги чемпионов. Соперник у украинской команды будет крайне сложный – один из сильнейших клубов мира "Манчестер Сити". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. "Манчестер Сити" – "Шахтер" онлайн уже стартовал на нашем сайте. Сегодня же, в понедельник, представители команд общаются с прессой. Первым это сделал бразильский форвард английского гранда Габриэл Жезус. Правда, вопросы журналистов к нему практически не касались "Шахтера".

– Габриэл, возможно, Серхио Агуэро пропустит несколько матчей. Что думаешь по этому поводу?

– Конечно, я не рад, что у Серхио повреждение. Не люблю, когда мои друзья травмированы. Серхио – великолепный человек и топ-футболист. Я развиваюсь, находясь в одной команде с ним и остальными ребятами. Я очень усердно работаю каждый день, готов играть и хочу становиться все лучше.

Смотрите, как Жезус забил мяч "Шахтеру" в сентябре

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– Насколько сложно нападающему периодически оставаться на скамейке и ждать шанса?

– Как уже не раз говорил, нелегко. Безусловно, хочу играть, работать и улучшать свой футбол.

– Ваш тренер не раз говорил, что среди нападающих ты один из лучших в мире в прессинге. Считаешь ли это своим лучшим качеством?

– Возможно, да. Я так играю с самого начала карьеры. Это моя особенность. Я люблю бежать и помогать своим партнерам. Для меня это лучший вариант.



– Ты один из самых высоко оцениваемых молодых футболистов мира и, вероятно, в любом другом клубе играл бы в старте постоянно. Когда-нибудь сожалел о том, что перешел в "Сити"?

– Переходя в "Сити", я знал, что будет тяжело. Здесь очень хорошая конкуренция. Серхио – топ-бомбардир клуба, он забивает практически в каждом матче. Все это я понимал. У меня есть возможность выступать под руководством Пепа Гвардиолы и в одной команде с лучшими игроками. Это большой клуб. Я с удовольствием пришел сюда и продолжаю учиться.

– Недавно твои соотечественники из "Шахтера" подверглись расизму в Украине. Ты контактировал с Тайсоном и Дентиньо? Что думаешь о проблеме?

– Да, я общался с обоими. Каким может быть мое мнение? Это нехорошо. Конечно, они несчастливы, как и любой другой, когда подобное случается.

– В 22 года у тебя в сумме уже более 150 матчей за клуб и сборную. Как считаешь, насколько твой потенциал даст возможность выйти на еще более высокий уровень?

– Я хочу улучшать свою игру. Каждый день, каждую минуту стремлюсь развиваться и учиться новому в футболе. Хорошо тренируюсь, старательно работаю. Я в большом клубе с великолепными игроками и тренерами. Так что, считаю, должен сделать это и раскрыться больше, насколько возможно.

Смотрите видеообзор первой встречи соперников.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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