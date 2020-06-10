Португалия подождет: УЕФА опровергает формат доигровки Лиги чемпионов в одной стране

УЕФА опроверг информацию о согласовании формата завершения сезона Лиги чемпионов. Как мы писали ранее, Москве не отдадут финал Лиги чемпионов из-за большого количества больных. Также оказалось неправдой слух о проведении мини-турнира в Лиссабоне. В УЕФА уверяют, что пока не подготовили окончательное решение по формату ЛЧ.

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"Была создана рабочая группа с участием представителей лиг и клубов для изучения возможных решений по календарю и вариантов формата, при которых возможно завершение сезона. В настоящее время рассматриваются различные варианты, на данном этапе никаких решений не принято", – сообщили источнику в пресс-службе УЕФА.

Розыгрыш Лиги чемпионов был прерван на стадии 1/8 финала. Путевки в четвертьфинал ЛЧ уже оформили "Пари Сен-Жермен", "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг".

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В парах "Реал" – "Манчестер Сити" (первый матч – 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" – "Ювентус" (1:0) и "Наполи" – "Барселона" (1:1) еще предстоит провести ответные поединки.

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