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"После трех туров уже никто не верил": Малиновский прокомментировал игру с "Шахтером"

11 декабря, 23:13

Украинский полузащитник доволен своей командой

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

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Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал победу над "Шахтером". Мы провели онлайн матча "Шахтер" – "Аталанта".

"После трех туров уже никто не верил. Мы старались каждый матч играть на победу, как и в чемпионате, выкладываться на полную, с высоким прессингом, атакующий футбол", – отметил Руслан.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: Twitter

"В первом тайме было тяжеловато, "Шахтер" очень компактно играл, в средине почти не было пространства, передачи сразу же накрывали. Во втором тайме больше моментов начало получаться, у "Шахтера" не было много моментов. Думаю, заслуженная победа, хорошую игру показали", – рассказал игрок.

Обзор матча "Шахтер" – "Аталанта":

Ранее игру с "Аталантой" прокоментировал наставник "Шахтера" – Луиш Каштру. Главный тренер "Шахтера" оценил матч против "Аталанты" и прокомментировал решение арбитра засчитать гол после VAR и удалить Додо.

Напомним, что в первом матче в Италии "горняки" одержали волевую победу, забив решающий гол на последних секундах встречи. При этом еще в первом тайме Андрей Пятов парировал удар с 11-метровой отметки.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Канал Футбол

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