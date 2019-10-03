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Ракицкий приручил "орлов": обзор матча "Зенит" – "Бенфика" в Лиге чемпионов

3 октября, 09:29

Голы и лучшие моменты матча второго тура группового этапа

/ Фото: Reuters

Португальская "Бенфика" потерпела второе поражение подряд в Лиге чемпионов. После домашнего фиаско в прошлом матче с Лейпцигом, "орлы" уступили на выезде российскому "Зениту" – 1:3. Де Томас в концовке встречи отличился красивым голом, но он только подсластил обидное поражение. Отметим, что единственное предупреждение в матче на свой счет записал бывший защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий.

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"Зенит" – "Бенфика" – 3:1
Голы: Дзюба (21), Рубен Диаш (70, аг), Азмун (78) – де Томас (85)

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"Зенит": Лунев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Иванович, Смольников (Осорио, 63), Барриос, Оздоев, Шатов (Караваев, 68), Азмун (Ерохин, 81), Дзюба, Дриусси.

"Бенфика": Влаходимос, Жардел, Гримальдо, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Пицци (Винисиус, 60), Фейса (Кайо, 60), Рафа Силва, Габриэл, Таарабт, Сеферович (де Томас, 81).

Предупреждение: Ракицкий (44).

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Напомним, накануне "Шахтер" на последних минутах вырвала победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов. Победный гол в компенсированное время забил Манор Соломон. Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" – 1:2 есть на нашем сайте.

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Лига чемпионов обзор видео голов Зенит Санкт-Петербург Бенфика

Источник: Сегодня|Спорт

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