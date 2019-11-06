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Слезы ностальгии: капитаны матча "Аталанта" – "МанСити" ранее играли в чемпионате Украины

6 ноября, 22:29

Алехандро Гомес защищал цвета "Металлиста", а Фернандиньо феерил в "Шахтере"

/ Фото: Reuters

В Милане на стадионе "Сан-Сиро" проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Манчестер Сити". Поединок привлек внимание украинских болельщиков не только тем фактом, что эти команды являются соперниками "Шахтера" по групповому этапу. "Аталанта" – "Манчестер Сити" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Дело в том, что обе команды с капитанскими повязками на поле вывели выходы из чемпионата Украины – "Аталанту" повел за собой Алехандро Гомес, выступавший в харьковском "металлисте", а у "Сити" с повязкой на руке будет играть Фернандиньо, отдавший не один год "Шахтеру". В такие моменты накатывает ностальгия по тем золотым годам Премьер-лиги.

Добавим, что украинский легионер Аталанты" Руслан Малиновский начал поединок с лавки запасных.

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Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
3
3
0
0
10
1
9
9
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В
2
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
3
1
1
1
6
4
2
4
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П В
3
Шахтер Шахтер Шах
3
1
1
1
4
6
-2
4
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: Н В П
4
АталантаАталантаАта
3
0
0
3
2
11
-9
0
Забитые 2
Пропущеные 11
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П

"Манчестер Сити" прогнозируемо и безоговорочно возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав в трех предыдущих матчах максимум очков. Уже сегодня они могут гарантировать себе путевку в плей-офф турнира, если одержат очередную победу. Тем не менее, можно не сомневаться, что на этом команда Хосепа Гвардиолы не остановится, пока не застолбит за собой первое место в группе.

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"Аталанта" – " Манчестер Сити": где смотреть матч группы С

А вот "Аталанта" полностью проваливает дебютный сезон в Лиге чемпионов. Еще до старта группового этапа бергамцы были вторым фаворитом группы и по прогнозам букмекеров должны были вести борьбу за второе место в группе с "Шахтером". А на деле команда Джан Пьеро Гасперини проиграла три стартовых матча с общим счетом 2:11 и занимает последнее место в группе С.

Смотрите, как "Манчестер Сити" громил "Аталанту" на своем поле:

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Лига чемпионов Манчестер Сити Фернандиньо Алехандро Гомес Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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