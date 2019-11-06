Слезы ностальгии: капитаны матча "Аталанта" – "МанСити" ранее играли в чемпионате Украины

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В Милане на стадионе "Сан-Сиро" проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Манчестер Сити". Поединок привлек внимание украинских болельщиков не только тем фактом, что эти команды являются соперниками "Шахтера" по групповому этапу. "Аталанта" – "Манчестер Сити" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Дело в том, что обе команды с капитанскими повязками на поле вывели выходы из чемпионата Украины – "Аталанту" повел за собой Алехандро Гомес, выступавший в харьковском "металлисте", а у "Сити" с повязкой на руке будет играть Фернандиньо, отдавший не один год "Шахтеру". В такие моменты накатывает ностальгия по тем золотым годам Премьер-лиги.

Добавим, что украинский легионер Аталанты" Руслан Малиновский начал поединок с лавки запасных.

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"Манчестер Сити" прогнозируемо и безоговорочно возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав в трех предыдущих матчах максимум очков. Уже сегодня они могут гарантировать себе путевку в плей-офф турнира, если одержат очередную победу. Тем не менее, можно не сомневаться, что на этом команда Хосепа Гвардиолы не остановится, пока не застолбит за собой первое место в группе.

"Аталанта" – " Манчестер Сити": где смотреть матч группы С

А вот "Аталанта" полностью проваливает дебютный сезон в Лиге чемпионов. Еще до старта группового этапа бергамцы были вторым фаворитом группы и по прогнозам букмекеров должны были вести борьбу за второе место в группе с "Шахтером". А на деле команда Джан Пьеро Гасперини проиграла три стартовых матча с общим счетом 2:11 и занимает последнее место в группе С.

Смотрите, как "Манчестер Сити" громил "Аталанту" на своем поле:

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