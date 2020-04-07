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Событие дня: сумасшедший поединок Лиги чемпионов, в котором "Динамо" устроило голевую "перестрелку" с "Баварией"

7 апреля, 19:56

Максим Перепелица

Подопечные Валерия Лобановского сыграли с немецким клубом со счетом 3:3

Ровно 21 год назад, 7 апреля 1999-го, состоялся исторический и один из самых драматичных в истории киевского "Динамо" матч полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Это был третий в истории выход киевского "Динамо" в полуфинал Кубка/Лиги чемпионов и первый и пока единственный для клубов из Украины в Лиге чемпионов. Украинская команда, в которой тогда блистали Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Александр Головко, Валентин Белькевич, Андрей Гусин сыграла с именитым соперником дома со счетом 3:3.

"Динамо" (Киев): Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Каладзе, Гусин, Хацкевич (Кирюхин, 80), Белькевич, Косовский, Шевченко, Ребров.

"Бавария" (Мюнхен): Кан, Маттеус, Баббель, Куффур, Штрунц, Тарнат, Йеремис, Эффенберг, Салихамиджич, Янкер (Али Даеи, 90), Шолль (Циклер, 72).

Голы: Шевченко, 16(1:0). Шевченко, 43 (2:0). Тарнат, 45 (2:1). Косовский, 50 (3:1). Эффенберг, 78 (3:2). Янкер, 90 (3:3).

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В ответной встрече "Бавария" победила со счетом 1:0, а финальном поединке проиграла "Манчестер Юнайтед".

Ранее мы рассказывали, что футболисту, который раздавал в Киеве защитные маски, подарили суперавтомобиль.

Смотрите, как "Динамо" одержало последнюю победу под руководством Хацкевича:

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Лига чемпионов Динамо Киев Бавария

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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