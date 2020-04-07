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Футболисту, который раздавал в Киеве защитные маски, подарили суперавтомобиль

7 апреля, 19:01

Вадим Авдасев

Молодой Евгений Рязанцев получил солидный презент от родителей

Хороший подарок получил молодой футболист киевского "Динамо" Евгений Рязанцев. Недавно мы писали, что игрок "Динамо" бесплатно раздавал в Киеве маски пенсионерам. После этого судьба отблагодарила 18-летнего спортсмена.

Заработав себе плюсики в карму, нападающий киевской команды получил подарок от родителей. Как парень сам похвастался в соцсетях, ему подарили автомобиль BMW. "Девочка любит буквы BMW, благодарю родителей за подарок", – такой текст написал Женя в Instagram.

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Стоимость такой машины оценивают в более, чем два с половиной миллиона гривен. Объем двигателя такого мощного "бумера" – 4,4 литра. При таких подарках в клуб за зарплатой можно даже не приходить.

Читайте о том, что у бывшего игрока "Динамо" Алиева симптомы коронавируса. Экс-полузащитник сборной Украины пожаловался, что его самочувствие ухудшилось после прогулки с дочерью и собакой по Киеву. У футболиста поднялась температура и начался кашель

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