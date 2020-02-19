"Тоттенхэм" – РБ "Лейпциг": онлайн матча Лиги чемпионов

Тоттенхэм / Фото: Reuters

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов набирают свои обороты. В среду, 19 февраля, в первом матче сойдутся между собой финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" и один из лидеров чемпионата Германии РБ "Лейпциг". Начало поединка в 22:00 по Киеву. Наш сайт проведет онлайн матча в Англии.

Последние матчи:

Во внутренних чемпионатах команды синхронно выиграли, но это были совершенно разные матчи. Если "Тоттенхэм" победил "Астон Виллу" в рамках чемпионата Англии на выезде минимально – 3:2, то "Лейпциг", выступая в Бундеслиге, не оставил шансов "Вердеру" дома – 3:0.

Кадровые проблемы:

В том же поединке АПЛ у Моуринью добавилось головной боли. Мало того, что лучший бомбардир "шпор" в групповом раунде турнира Харри Кейн вернется в строй только в первых числах мая, так еще и до конца сезона выбыл Сон Хын Мин. Кроме того, один из основных хавбеков "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко пропустит еще примерно три месяца из-за травмы колена.

Немало проблем и у гостей. Вилли Орбан и Ибраима Конате не смогут помочь команде из-за различных травм, а Дайо Упамекано, вовсе, дисквалифицирован.

Ориентировочные составы:

"Тоттенхэм": Льорис – Орье, Санчес, Алдервейрелд, Танганга – Винкс, Дайер, Бергвейн – Алли, Ло Чельсо, Лукас Моура

РБ Лейпциг: Гулач – Мукиеле, Клостерман, Хальстенберг, Анхелиньо – Айдара, Лаймер – Форсберг, Забитцер – Вернер, Шик

Сравнительная стоимость "Тоттенхэма" и РБ "Лейпциг" от Transfermarkt:

Что говорили тренеры:

"У "Барселоны" и "Реала" есть сила и влияние из-за их фантастической истории. Но у "Лейпцига" есть сила из-за их замечательных игроков. Конечно, нет смысла спорить, что это недавно возникший клуб без истории, однако у них есть огромный потенциал. Они могут лидировать в Бундеслиге на протяжении нескольких месяц. Эта команда находится на втором месте в Бундеслиге, на одно очко отстает от лидера и борется за чемпионство. Это о многом говорит", – рассказал Моуринью.

"Я немного нервничаю перед каждой игрой. Но это не самая важная игра в истории клуба. Конечно, мы хотим выйти в четвертьфинал, но сначала нам нужно дожить до выездного матча. Во втором тайме против "Баварии" вы могли видеть, что некий хаос на поле пошел на пользу нам. Мы хотим увидеть это снова — в завтрашнем матче. Я испытываю огромное уважение к Жозе Моуринью. Он выиграл много титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол", – рассказал тренер РБ "Лейпциг" Юлиан Нагельсман.

Ранее мы рассказывали об автоголе, незабитом пенальти и спасительном ляпе – как "Тоттенхэм" обыгрывал "Астон Виллу".Лондонский клуб одержал третью победу подряд и вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов.

Смотрите, как "Тоттенхэм" играет в Лиге чемпионов:

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