Звездная ничья в Мадриде: и без Неймара у "ПСЖ" есть кому забить "Реалу"

Самым привлекательным с точки зрения вывески во вторник в Лиге чемпионов был поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу", где мадридский "Реал" принимал французский "Пари Сен-Жермен". Напомним, вчера в это же время "Шахтер" добыл у "Манчестер Сити" в Англии ничью.
Матч в Испании оправдал ожидания болельщиков. Даже несмотря на то, что практически не имел турнирного значения: обе команды гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Правда, в итоге больше радости было у парижан, которые отыгрались со счетом 0:2. Началось, правда, для гостей все неудачно – Карим Бензема на 17-й минуте открыл счет. Этот гол оказался первым для "ПСЖ" пропущенным в Лиге чемпионов 2019/20. Смотрите, как французский форвард забил соотечественникам.
В концовке первого тайма "Реал" собрался удвоить свое преимущество. Тибо Куртуа далеко вышел из ворот и срубил Мауро. Судья даже показал бельгийскому вратарю красную карточку, но потом захотел проконсультироваться по VAR, было ли нарушение в штрафной площади. В итоге судьи увидели фол еще в начале атаки против "реалиста" Марсело и отменили удаление кипера. Это вызвало возмущение у игроков обеих команд. Смотрите лучшие моменты первого тайма.
После перерыва тоже было весело. Когда на 79-й минуте Бензема удвоил счет, казалось, все решено. Однако "ПСЖ" не сдался и с 81-й по 83-ю минуту дважды забил и восстановил равновесие – 2:2. Отличились Килиан Мбаппе и Пабло Сарабия. Звездный бразильский форвард Неймар вышел на замену с начала второго тайма, но особой остроты его действия не имели. Вашему вниманию – обзор всего матча.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|5
|4
|1
|0
|12-2
|13
|2
|РЕАЛ МАДРИД
|5
|2
|2
|1
|11-7
|8
|3
|БРЮГГЕ
|5
|0
|3
|2
|3-9
|3
|4
|ГАЛАТАСАРАЙ
|5
|0
|2
|3
|1-9
|2
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк