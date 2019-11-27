Звездная ничья в Мадриде: и без Неймара у "ПСЖ" есть кому забить "Реалу"

Французская команда отыграла два мяча у испанской в течение трех минут в концовке встречи

Мбаппе забил первый мяч "Реалу" / Фото: UEFA.com

Самым привлекательным с точки зрения вывески во вторник в Лиге чемпионов был поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу", где мадридский "Реал" принимал французский "Пари Сен-Жермен". Напомним, вчера в это же время "Шахтер" добыл у "Манчестер Сити" в Англии ничью.

Матч в Испании оправдал ожидания болельщиков. Даже несмотря на то, что практически не имел турнирного значения: обе команды гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Правда, в итоге больше радости было у парижан, которые отыгрались со счетом 0:2. Началось, правда, для гостей все неудачно – Карим Бензема на 17-й минуте открыл счет. Этот гол оказался первым для "ПСЖ" пропущенным в Лиге чемпионов 2019/20. Смотрите, как французский форвард забил соотечественникам.

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В концовке первого тайма "Реал" собрался удвоить свое преимущество. Тибо Куртуа далеко вышел из ворот и срубил Мауро. Судья даже показал бельгийскому вратарю красную карточку, но потом захотел проконсультироваться по VAR, было ли нарушение в штрафной площади. В итоге судьи увидели фол еще в начале атаки против "реалиста" Марсело и отменили удаление кипера. Это вызвало возмущение у игроков обеих команд. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

После перерыва тоже было весело. Когда на 79-й минуте Бензема удвоил счет, казалось, все решено. Однако "ПСЖ" не сдался и с 81-й по 83-ю минуту дважды забил и восстановил равновесие – 2:2. Отличились Килиан Мбаппе и Пабло Сарабия. Звездный бразильский форвард Неймар вышел на замену с начала второго тайма, но особой остроты его действия не имели. Вашему вниманию – обзор всего матча.

N Команда И В Н П М О 1 ПСЖ 5 4 1 0 12-2 13 2 РЕАЛ МАДРИД 5 2 2 1 11-7 8 3 БРЮГГЕ 5 0 3 2 3-9 3 4 ГАЛАТАСАРАЙ 5 0 2 3 1-9 2

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