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15 боев на "Бойцовском острове": где смотреть шоу UFC Fight Night в ночь на 26 июля

25 июля, 20:25

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Главный поединок шоу Абсолютного бойцовского чемпионата Роберт Уиттакер - Даррен Тилл начнется утром в воскресенье

В ночь на 26 июля по киевскому времени на искусственном острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ) состоится очередное большое шоу Абсолютного бойцовского чемпионата – UFC Fight Night. В главном событии турнира "Бойцовский остров-3" сойдутся Роберт Уиттакер и Даррен Тилл, причем этот бой эксперты и аналитики букмекерских контор считали абсолютно равным. А за сутки до поединки котировки изменились: Роберт Уиттакер стал фаворитом с коэффициентом на победу 1.77.

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Всего в рамках турнира UFC Fight Night 25 июля пройдет 13 мужских и 2 женских боя. Предлагаем расписание всех боев и котировки букмекеров на победу бойцов. Время начала поединков указано киевское.

В прямом эфире шоу на "Бойцовском острове" покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть на сервисе OLL.TV.

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Все бои UFC Fight Night в ночь на 26 июля (UFC on ESPN 14):

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00:00 Натаниэл Вуд – Джон Кастанеда: 1.23 – 4.70
00:20 Рамазан Эмеев – Никлас Штольце: 1.22 – 4.85
00:40 Пенни Кианзад – Бет Коррейя: 1.69 – 2.31
01:00 Таннер Босер – Рафаэль Пессоа: 1.35 – 3.45
01:20 Мовсар Евлоев – Майк Гранди: 1.50 – 2.80
01:40 Том Аспиналл – Джейк Колье: 1.32 – 2.75
02:00 Николас Далби – Джесси Ронсон: 1.36 – 3.45
02:30 Франциско Триналдо – Джай Герберт: 1.86 – 2.05
03:00 Хамзат Чимаев – Рис МакКи: 1.08 – 10.00
03:30 Алекс Оливейра – Петер Соботта: 1.67 – 2.35
04:00 Пол Крэйг – Гаджимурад Антигулов: 1.83 – 2.09
04:30 Марина Родригес – Карла Эспарза: 1.53 – 2.70
05:00 Александр Густафссон – Фабрисио Вердум: 1.31 – 3.85
05:30 Маурисио Руа – Антонио Рожерио Ногейра: 1.52 – 2.72
06:00 Роберт Уиттакер – Даррен Тилл: 1.77 – 2.27

Смотрите, как танцует главная красотка женских единоборств Пейдж Ванзант:

Лунная походка Пейдж Ванзант Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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