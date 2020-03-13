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"Бой Хабиба и очкарика состоится": менеджер Нурмагомедова успокоил фанатов

13 марта, 09:23

Максим Перепелица

Али Абдель-Азиз рассказал о поединке с Тони Фергюсоном

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал слухи о возможной отмене поединка с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249 в Нью-Йорке. Ранее мэр Нью-Йорка объявил, что с 13 марта из-за вспышки коронавируса на территории штата вводится режим чрезвычайной ситуации и запрещаются массовые мероприятия численностью более 500 человек.

"Ребята, бой Хабиба и очкарика состоится 18 апреля. UFC всегда находит выход. С фанатами или без, этот бой состоится. Людям дома нужно развлечение", – написал Абдель-Азиз в Twitter.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля. По последним данным, в США выявлено более 1700 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Отметим, что бой Хабиба с американцем отменялся уже четырежды. В активе 31-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения. На счету 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

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Видео: Reuters

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MMA UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

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