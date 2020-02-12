Скандалиста Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена

Ди Девлин и Конор Макгрегор/Фото extra.ie

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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор, экс-чемпион мира промоушена в двух категориях, угодил в очередной скандал. Что удивительно, на этот раз ему даже делать ничего не пришлось. Эксцентричная звезда смешанных единоборств мирно спал себе на кровати, вот только делал это Макгрегор не в своем доме, а рядом находилась не его жена. Ранее мы сообщали, что менеджер Нурмагомедова назвал место боя с Макгрегором.

Если говорить конкретнее о ситуации, в которой оказался ирландец, то в сети появилось видео, на котором Конор спит в кровати неизвестной женщины. А дама в это время кривляется на камеру под трек "Girls Have Fun" рэпера Tyga. Правда, дата съемки и подробности на данный момент неизвестны. Мы уже писали, что Макгрегор после сумасшедшей победы над "Ковбоем" подался "во все тяжкие".

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Ранееирландец, который рекламирует виски, уже несколько месяцев в завязке, но пил перед Хабибом.

"В последний раз я пил пару месяцев назад. Может быть, три или даже четыре. До последнего дня я пил целую неделю не переставая, – признался Макгрегор. – Во время подготовки к бою с Хабибом я тоже пил. Это не обычное дело в моей карьере. Не до такой степени. Зачем я это делал? Не знаю, я просто хотел этот яд или что-то в этом роде. У меня были люди, спрятавшиеся в отеле, которым я звонил и звал на бой. Они выходили из отеля в спортзал и вели полномасштабный поединок со мной, я был без шлема. А потом я уходил и праздновал, а потом снова возвращался через три дня", – сказал Конор.

Смотрите, как проходило взвешивание Макгрегора и Серроне

Видео: Reuters

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