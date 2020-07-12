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Бой-реванш Волкановски – Хэллоуэй завершился спорным решением судей

12 июля, 08:00

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

"Дайте им еще один раунд!": в чемпионском поединке на "Бойцовском острове" все решилось на записках судей

Утром в воскресенье прошел бой-реванш между Александром Волкановски из Австралии и Максом Холлоуэем из США. Поединок состоялся на искусственном острове Яс в Абу-Даби, где проходит большой номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251. А мы проводим онлайн всех боев главного карда UFC251, также смотреть шоу можно на сервисе oll.tv. Напомним, что поединок этих бойцов в декабре прошлого года завершился сенсационной победой Волкановски.

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Как и в прошлый раз, бой продлился все отведенные для него пять раундов по пять минут. Макс Холлоуэй смотрелся лучше в первых трех раундах, а Александр Волкановски взял последние два. При этом чемпион выполнил три тейкдауна, но развить успех после них он не сумел – весь бой прошел в стойке. В итоге судьи разделенным решением отдали победу чемпиону – 49:47, 49:47, 47:49. "Дайте им еще один раунд!" – пишут фанаты в соцсетях.

31-летний Александр "Великий" Волкановски провел в смешанных единоборствах 23 поединка – 22 победы и всего одно поражение, которое австралийский боец потерпел в далеком 2013 году.

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28-летний Макс Холлоуэй имеет за плечами 27 поединков в профи-ММА: 21 победа и 6 поражений.

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MMA UFC Макс Холлоуэй Александр Волкановски

Источник: Сегодня|Спорт

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