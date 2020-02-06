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Бойцы ММА устроили перепалку на американском футболе: президент UFC назвал их неандертальцами

6 февраля, 12:57

Дана Уайт раскритиковал Камару Усмана и Хорхе Масвидаля за стычку

Президент UFC Дана Уайт

Президент UFC Дана Уайт / Фото: Getty Images

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Президент UFC Дана Уайт раскритиковал бойцов организации Хорхе Масвидаля и Камару Усмана за неподобающее поведение во время Супербоула в Майами. Масвидаль и Усмана ввязались в перепалку на глазах у любителей американского футбола и журналистов, их пришлось разнимать.

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"Мне это не понравилось. Люди думают, что раз я промоутер, то я уже должен считать денежки и думать: "Классно для бизнеса". Нет, это не классно. Мы приехали на Супербоул, общаемся с людьми из НФЛ, а эти двое ведут себя как неандертальцы. Такое поведение за пределами октагона пугает людей. Если они прикоснутся друг к другу вне боя — это уже будет дело полиции. Не надо страдать этой фигней на Супербоуле", – сказал президент UFC Уайт.

В декабре прошлого года Усман в титульном поединке победил Колби Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

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MMA UFC смешанные единоборства Дана Уайт

Источник: mmajunkie

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