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Нурмагомедов отказался от сумасшедших денег и назвал Макгрегора придурком

4 февраля, 11:28

Хабибу неинтересен реванш с Конором

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Instagram

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Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал о бое с ирландцем Конором Макгрегором. Ранее мы рассказывали, что шейхи из Саудовской Аравии готовы заплатить российскому бойцу 100 миллионов долларов за бой с Флойдом Мейвезером и аналогичную сумму за реванш с Конором.

"Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат 100 миллионов долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А зачем мне 100 миллионов за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?" – сказал Хабиб Нурмагомедов.

Отметим, что 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке Нурмагомедов встретится с Тони Фергюсоном.

Кстати, реванш Макгрегор – Нурмагомедов уже осенью, но есть и одно важное условие. Конор не хочет ждать долго, но у Хабиба есть личные причины.

Кстати, бывший боец UFC Грин нарушил условия освобождения и сдался властям. Бывший боец UFC Дезмонд Грин оказался в тюрьме округа Бровард за нарушение условий освобождения, в то время как ожидал суда по делу о непредумышленном убийстве.

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MMA UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов

Источник: sport24.ru

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